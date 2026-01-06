Baltijas balss logotype
Редкое выравнивание планет состоится в 2026 году: есть одна проблема

Техно
Дата публикации: 06.01.2026
Focus
Изображение к статье: Редкое выравнивание планет состоится в 2026 году: есть одна проблема
ФОТО: пресс-фото

Экзосизигия, выравнивание в одну линию двух планет и звезды, предположительно произойдет в апреле этого года, но, похоже, мы ее не увидим.

Необычайное и редкое астрономическое событие, выравнивание двух далеких планет и их звезды, которое, должно произойти 1 апреля 2026 года, вероятно, останется незамеченным человечеством. Дело в том, что астрономам не дали времени для наблюдения с помощью телескопов, пишет New Scientist.

Это редкое астрономическое событие называется сизигией, то есть выравнивание трех и более небесных тел в одну линию. В Солнечной системе, например, это может быть выравнивание Солнца, Земли и Луны. Поскольку это событие произойдет за пределами Солнечной системы, его назвали экзосизигией, по аналогии с названием планет вне Солнечной системы, которые называют экзопланетами.

Единственный известный пример такого события произошел в 2010 году и был обнаружен Теруюки Хирано из Токийского технологического института (Япония) и его коллеги во время анализа данных космического телескопа NASA Кеплер.

Телескоп Кеплер обнаруживал планеты, наблюдая за изменением яркости их звезд, когда те на время перекрывались проходящими на их фоне мирами. Астрономы наблюдали за звездой под названием Кеплер-89 и увидели сигнал, указывающий на одновременное прохождение двух планет перед звездой, после чего, к удивлению, яркость звезды на мгновение увеличилась. Это могло произойти только в том случае, если две планеты выстроились в одну линию со своей звездой, если смотреть с Земли, создавая экзосизигию.

В 2013 году ученые предсказали, что следующее подобное выравнивание планет и звезды Кеплер-89 произойдет 1 апреля 2026 года и продлится около 2 часов.

Теперь эта дата быстро приближается. Хирано и его коллеги подали заявки на получение времени наблюдений как с помощью космического телескопа NASA Хаббл, так и с помощью телескопа CHEOPS Европейского космического агентства, но безуспешно, отчасти потому, что астрономы из космических агентств посчитали, что новые наблюдения могут лишь подтвердить уже известные данные.

Хирано говорит, что вокруг предсказания до сих пор остаются вопросы, поскольку орбиты планет вокруг звезды Кеплер-89, а их четыре, очень сложные.

По словам Хирано, согласно расчетам, выравнивание планет с высокой вероятностью произойдет 1 апреля этого года, но это будет зависеть от многих факторов, включая настоящие массы планет, динамические взаимодействия между планетами и наличие или отсутствие внешних, дополнительных, планет в системе.

Помимо наблюдения редкого события, Хирано говорит, что это позволит получить больше информации о системе, например, о массах планет. Но если не будет предоставлено время наблюдений с помощью телескопов, он не сдастся и планирует рассчитать, когда произойдет следующее выравнивание далеких планет.

Фокус

Читайте нас также:
#космос #наука
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
