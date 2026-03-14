Водитель BMW попал в аварию и выдвинул неожиданную версию произошедшего

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Водитель BMW попал в аварию и выдвинул неожиданную версию произошедшего
ФОТО: скриншот видео TV3

В пятницу утром в Риге на улице Александра Чака водитель BMW спровоцировал столкновение трёх автомобилей.

Сам мужчина не понимает, почему, приближаясь к перекрёстку, он не нажал на педаль тормоза и врезался в стоящие впереди машины. Повреждения автомобилей значительные, однако, к счастью, никто из участников аварии не пострадал, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Это тот случай, когда уместна любимая в народе фраза: «если “бэха” летит, то нечего тут ходить» (ja “beha” lido, tad nevajag te staigāt). В данном случае её скорее стоит перефразировать — нечего тут стоять. Водитель BMW, не притормаживая, въехал в автомобили, стоявшие на перекрёстке, и вытолкнул их на разделительную полосу.

«Мы стояли здесь, ожидая поворота налево, и — бум! Водитель BMW врезался в “Toyota”, а “Toyota” — в нас. Чувствуем себя хорошо, всё в порядке — подушки безопасности даже не сработали. Первая авария. Неприятно, не советую», — говорит водитель “Bolt Drive” Клавс.

Журналисты Degpunktā поговорили и с водителем BMW. Он выглядел растерянным и признал, что не понимает, как поездка на работу могла закончиться таким образом:

«(DP: Вы водитель BMW?) Да, бывший. (DP: Как так получилось — не заметили?) Честно говоря, не понимаю как. Трудная ситуация. (DP: Может, задремали?) Я не понимаю, что произошло…»

Как и автомобили “Peugeot” и “Toyota”, BMW тоже хотел повернуть на перекрёстке налево. Существует много версий того, что могло произойти. Сам мужчина допускает, что ему, возможно, стало плохо или его подвели очки:

«У меня сломались двое очков из “Vision Express”. Я надел старые. Может, было трудно видеть».

Пострадавших в аварии не было и, как отмечает Государственная полиция, ни один из трёх водителей не находился в состоянии алкогольного опьянения.

#ДТП #автомобили #очки
