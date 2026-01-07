Жизнь на Земле могла возникнуть не на нашей планете, а быть занесенной с Марса метеоритами. К такому выводу приходят исследователи, анализируя данные о ранней истории Солнечной системы, условиях на древнем Марсе и времени появления первых организмов на Земле. Об этом сообщает портал The Conversation.

Марс сформировался около 4,6 млрд лет назад, а Земля — примерно 4,54 млрд лет назад. В первые сотни миллионов лет обе планеты были раскаленными, но затем начали остывать. По современным представлениям, ранний Марс имел плотную атмосферу и жидкую воду — реки, озера и, возможно, океаны. Это делало его потенциально пригодным для зарождения жизни, сопоставимым с ранней Землей.

Ситуация на Земле осложняется тем, что около 4,51 млрд лет назад произошло гигантское столкновение с протопланетой Тейей, в результате которого образовалась Луна. Это событие, по мнению ученых, полностью расплавило поверхность планеты, и если жизнь к тому моменту уже существовала, она вряд ли могла уцелеть. Марс, в отличие от Земли, подобных глобальных катастроф не переживал, поэтому гипотетическая ранняя жизнь могла развиваться там более непрерывно.

Интерес к марсианскому происхождению земной жизни усилился после недавних оценок возраста последнего универсального общего предка всех живых организмов — LUCA. Согласно реконструкциям, он существовал около 4,2 млрд лет назад, то есть всего через 290 млн лет после образования Луны. Это означает, что жизнь на Земле возникла и успела усложниться за сравнительно короткий геологический срок.

Сторонники «марсианской гипотезы» предполагают, что микроорганизмы могли попасть на Землю с метеоритами, выброшенными с поверхности Марса, и закрепиться здесь, когда условия стали благоприятными. Однако этот сценарий требует, чтобы жизнь пережила сразу несколько экстремальных этапов: мощный удар, выброс в космос, длительное воздействие радиации, а затем вход в атмосферу Земли и падение на поверхность.

Генетические данные LUCA показывают, что он был приспособлен к горячим и агрессивным средам вроде гидротермальных источников, но признаков адаптации к условиям космоса у него не обнаружено. Эксперименты и модели показывают, что выжить в межпланетном пространстве способны лишь крайне устойчивые микроорганизмы, например образующие споры, и то при условии защиты внутри крупного метеорита.

Большинство специалистов считают, что хотя идея переноса жизни с Марса на Землю не противоречит законам физики и химии, она менее вероятна, чем самостоятельное зарождение жизни на нашей планете. По их мнению, нескольких сотен миллионов лет вполне достаточно, чтобы сложные химические процессы на ранней Земле привели к появлению первых живых систем.