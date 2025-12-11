Baltijas balss logotype
Внебрачная дочь певца Глызина в свои 46 едва передвигается от анорексии 0 663

Lifenews
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Встретила дорогого отца.

Встретила дорогого отца.

Артист не проявил энтузиазма и не оставил свой телефон.

Неделю назад выяснилось, что у известного исполнителя Алексея Глызина имеется внебрачная дочь по имени Анна, которой исполнилось 46 лет. Генетическая экспертиза однозначно установила их биологическую связь.

Женщина, уже взявшая фамилию отца, изначально стремилась лишь к эмоциональному контакту с ним. У Анны не сложились близкие отношения с матерью и она всегда мечтала о теплом общении хотя бы с папой. Однако после получения результатов анализа она, видимо, пересмотрела свои намерения. Адвокаты объяснили ей, что, как инвалид с проблемами ног, она вправе претендовать на обязательную часть наследства даже без упоминания в завещании.

Сейчас Анна проживает в арендованной однокомнатной квартире на периферии столицы и очень скромно живет на пособие по инвалидности, не имея работы. Она передвигается с помощью ходунков после травмы на фоне анорексии. Она планирует официально подтвердить свой статус дочери певца через загс в добровольном порядке. После этого женщина решит, какие дальнейшие шаги предпринять в отношении родителя.

Это интересно: Глызину часто видятся во сне полеты над планетой на космическом аппарате или просто в образе птицы. Эти сновидения дарят такое блаженство, что он даже просыпаться не хочет.

Встреча Глызина с внебрачной дочкой

Встреча произошла в студии передачи "Звезды сошлись", где Анна представилась и попросила провести тест на отцовство. Певец не отверг возможность родства, но не смог припомнить связь с ее матерью, которая якобы длилась с 1974 по 1979 год. Он согласился на экспертизу, отметив, что его гастрольная деятельность оставляла мало места для идеального поведения.

Результаты показали 99,9% вероятность отцовства, но артист не проявил энтузиазма и не оставил свой телефон. Анна пожаловалась, что отец сослался на занятость и уехал сразу после эфира. Это обидело ее, поскольку она подчеркивала желание просто установить с ним связь.

Певец признался, что подобные случаи не редкость: на выступлениях к нему подходят люди, утверждающие, что являются его детьми. Он не отрицает такого из-за множества знакомств в прошлом.

Семья и дети Глызина

Официально у Глызина пока что двое сыновей: старшему Алексею 49 лет, младшему Игорю - 32. Певец сожалел, что из-за насыщенного расписания мало времени проводил с ними и до сих пор испытывает вину. Он считает себя неидеальным отцом, иногда строгим, и радуется звонкам от наследников, обижаясь их на молчание.

Первый брак с Людмилой, которая ждала его из армии, распался из-за популярности группы "Веселые ребята" и внимания поклонниц. Однако артист сохранил дружеские связи с бывшей супругой. Счастье пришло в 1989 году с Санией Бабий, чемпионкой по гимнастике.

В 2011 году союз едва не разрушился из-за увлечений Глызина, но жена простила его. Сейчас она управляет балетом на его концертах. Старший сын стал телережиссером, женат и растит внука, интересующегося географией. Младший окончил институт искусства, играл в группе отца и теперь работает в магазине музыки.

Анна же узнала об отце в семь лет, услышав его по радио, а мать сразу дала ей отчество Алексеевна. Женщина несколько раз пыталась приблизиться к нему после шоу, но без успеха. Теперь после телешоу ее жизнь круто изменилась.

