Слухи о кризисе в отношениях актеров давно циркулировали в медиа, и теперь подтверждение их разрыва появилось на официальном уровне: суд расторг брак пары, прожившей вместе пять лет.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально расторгли брак. Решение было принято 10 декабря мировым судом No 406 района Нижегородский. Как уточняется в материалах дела, инициатором расставания стал актер, подавший иск еще 10 ноября.

Заседание прошло без присутствия супругов и их представителей. Судья постановила удовлетворить заявление Богатырева и расторгнуть брак, зарегистрированный пять лет назад.

Татьяна Арнтгольц ситуацию пока никак не комментирует. Ее сестра-близнец, актриса Ольга Арнтгольц, в разговоре со СМИ призналась, что не в курсе деталей происходящего и узнала о разводе из новостей.

Сам Богатырев в последние месяцы не раз намекал на личные перемены. В своем Telegram-канале актер публиковал философские заметки о «времени, которое расставляет все по местам», и о том, как «близкое становится далеким». Поклонники тогда решили, что речь идет о кризисе в отношениях, но сам артист отрицал слухи, утверждая, что на сайте суда «допущена ошибка». Теперь же факт развода подтвержден официально.

История любви Богатырева и Арнтгольц началась в 2017 году – они встретились на съемках сериала. Три года спустя влюбленные тайно расписались, а вскоре на свет появился их единственный сын Данила. Для Татьяны это был второй брак: от предыдущих отношений с актером Иваном Жидковым у нее есть 16-летняя дочь Мария.

Семью часто называли одной из самых гармоничных в отечественном кино, хотя в последние годы вокруг пары все чаще появлялись слухи о разногласиях. Поклонники отмечали, что актеров редко видят вместе, а самого Марка — все чаще на светских мероприятиях без жены.

