Недавно Ана де Армас рассталась с Томом Крузом после. Звезду «Блондинки» неожиданно поддержали бывшие жены голливудского красавца. Речь идет о Николь Кидман и Кэти Холмс.

Как сообщает издание Radar Online, поддержка актрис стала сюрпризом для Аны. «После расставания Ана получила море поддержки от людей, но для нее настоящим шоком стало то, что и Николь, и Кэти теперь на ее стороне», — заявил инсайдер.

Он отметил, что обе экс-супруги Тома «прошли через многое из-за него», поэтому прекрасно понимают Ану. Она же, если верить словам инсайдерам, сказала друзьям, что для нее большая честь даже просто оказаться в поле зрения Николь и Кэти.

Особенно де Армас тронуло то, что к ней обратилась именно Кидман. Оскароносная актриса передала Ане слова поддержки через общую подругу, Риз Уизерспун. Николь сказала, что всегда готова выслушать и поддержать коллегу. Кэти Холмс, по слухам, заняла аналогичную позицию.

Личная жизнь Тома Круза давно стала предметом пересудов. Его первый брак с Мими Роджерс продлился менее трех лет, а союз с Николь Кидман распался спустя десятилетие. С Кэти он развелся со скандалом в 2012 году. А их общая с Холмс дочь Сури даже отказалась от его фамилии, когда ей исполнилось 18.