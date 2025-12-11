Baltijas balss logotype
Шер готовится к свадьбе перед своим 80-летием 0 232

Lifenews
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Шер готовится к свадьбе перед своим 80-летием

Шер, которой в мае исполнится 80 лет, собирается снова сказать «да». Спустя почти полвека после развода со вторым мужем певица планирует узаконить отношения со своим партнером Александром Эдвардсом, с которым состоит в романтическом союзе уже три года.

По данным издания Mirror, артистка не придает значения 40-летней разнице в возрасте: по словам инсайдера, Шер уверена в своих чувствах и считает приближающийся юбилей идеальным моментом, чтобы оформить отношения. Она и Александр, как утверждает источник, настроены серьезно и готовы посвятить себя друг другу.

На критику в адрес их отношений Шер ранее реагировала спокойно. Она подчеркивала, что окружающие не знают, чем живет пара на самом деле, и добавляла, что им с Эдвардсом просто хорошо вместе. По словам певицы, возраст никогда не становился проблемой: Александр не раз говорил ей, что годы лишь меняют внешность, но не дух.

Рассуждая о романе с музыкальным продюсером, Шер с теплом признавалась, что искренне влюблена: она считает его невероятно талантливым и одним из самых ярких людей, которых встречала в своей жизни.

источник: OK!

#отношения #возраст #свадьба #знаменитости #романтика #любовь
