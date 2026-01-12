Первая ракетка планеты из Беларуси и четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко занимает второе место по числу призовых, заработанных на протяжении карьеры.

В обновленном соответствующем рейтинге ВТА от 12 января у Соболенко 45 397 966 долларов призовых суммарно.

На вершине с большим отрывом легендарная американка Серена Уильямс (94 816 730 долларов).

На третьем месте вторая ракетка мира полька Ига Швентек (44 127 390), за ней — Винус Уильямс (42 868 374).

На пятой строчке Симона Халеп из Румынии (40 236 618), на шестой — еще одна белоруска Виктория Азаренко (38 890 473), на седьмой — россиянка Мария Шарапова (38 777 962).

Соболенко в минувшем сезоне установила рекорд по количеству призовых за один год выступлений — 15 008 519 долларов. В новом уже успела победить на турнире категории ВТА-500 в Брисбене.