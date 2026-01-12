Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему во взрослом возрасте так трудно заводить новых друзей: 6 скрытых причин 0 308

Lifenews
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему во взрослом возрасте так трудно заводить новых друзей: 6 скрытых причин

В детстве дружба возникала почти автоматически — во дворе, школе, кружках. Во взрослом возрасте всё иначе: ритм «работа — дом», семейные обязанности и внутренние барьеры заметно усложняют новые знакомства. Ниже — шесть причин, которые чаще всего мешают нам находить друзей, даже если внутренне мы этого хотим.

Стеснение и страх первого шага

Для многих новые знакомства — серьёзный выход из зоны комфорта. Смущение, неловкие паузы, тревога из-за того, что «не знаешь, о чём говорить», заставляют избегать общения. Иногда даже короткий разговор с незнакомцем может вызывать напряжение. Но именно регулярное столкновение с этой неловкостью постепенно делает её менее пугающей.

Негативный опыт прошлой дружбы

Токсичные отношения, болезненные разрывы или разочарования могут надолго отбить желание сближаться с новыми людьми. Если прошлый опыт не прожит, возникает страх повторения сценария — становится сложно доверять и открываться. Важно воспринимать такие ситуации как опыт, а не как доказательство того, что «дружба — не для меня».

Постоянная нехватка времени

Работа, цели, бытовые задачи часто полностью заполняют расписание. Но нередко время «утекает» и на привычки, которые можно пересмотреть: бесконечный скроллинг соцсетей, вечера у телевизора, игры. Если освободить хотя бы небольшое пространство для живого общения, возможностей для новых знакомств станет больше.

Недостаток социальных навыков

Неумение слушать, привычка перебивать, разговоры исключительно о себе или постоянные жалобы могут отталкивать людей. Также сюда относится сложность поддерживать диалог или выбирать нейтральные, комфортные темы. Социальные навыки — это не врождённый талант, а навык, который можно развивать.

Изменения из-за отношений и семьи

Партнёр и дети нередко меняют образ жизни и круг общения. На друзей остаётся меньше времени, а интересы могут перестать совпадать. В таких случаях полезно искать единомышленников — людей с похожими жизненными обстоятельствами, ценностями и ритмом жизни.

Социальная тревожность

Социальная тревожность заставляет постоянно анализировать себя в общении: «а вдруг я сказал что-то не так», «что обо мне подумают». Из-за этого сложно расслабиться и получать удовольствие от контакта. Один из действенных способов справляться с этим — маленькие, регулярные шаги навстречу дискомфорту, без давления на себя.

источник

Читайте нас также:
#отношения #дружба #страх #общение #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Украинка в стране ЕС сделала надпись на лбу и получила штраф и запрет на перелет
Изображение к статье: Названо неочевидное воздействие алкоголя на мозг
Изображение к статье: Покинувшую Россию телеведущую не пустили в США из-за костюма
Изображение к статье: Сволочь, да еще с электрическим прибором - вдвойне опасен. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE
В мире
1
Изображение к статье: Мэтт Дэймон радикально похудел ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана
Lifenews
1
Изображение к статье: Способы и виды поощрения детей: что важно знать?
Дом и сад
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео