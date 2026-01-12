Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Позитивная спираль: простой способ настроить мозг на хорошее 0 185

Lifenews
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Позитивная спираль: простой способ настроить мозг на хорошее

Даже мелкая неприятность — забытое овсяное молоко или долгое ожидание ответа — способна запустить цепочку тревожных мыслей. Негатив нарастает, словно снежный ком. Но этот сценарий можно развернуть в обратную сторону — с помощью позитивной спирали.

Что такое позитивная спираль

Позитивная спираль — это осознанная практика замечать и фиксировать приятные моменты в повседневной жизни. Речь не о притворстве или «токсичном позитиве», а о реальных мелочах: утреннем кофе, солнечном свете, теплом сообщении от близкого человека.

Исследователи отмечают, что такие моменты помогают формировать новые нейронные связи, которые уравновешивают естественную склонность мозга к негативу. Со временем это делает восприятие мира более спокойным и устойчивым.

Почему метод работает

Мозг способен меняться за счет повторения. Когда мы регулярно концентрируемся на хорошем, нервная система учится чувствовать безопасность и надежду. Даже незначительные положительные события активируют нейронные пути, которые снижают тревожность и улучшают эмоциональное состояние.

Если практиковать это осознанно, позитивная спираль становится формой благодарности и заземления. Она помогает легче справляться со стрессом, улучшает настроение и повышает устойчивость к трудностям.

Как начать уже сегодня

Замечай маленькие радости

Улыбка подруги, аромат свежего хлеба, красивый закат — именно такие мелочи формируют устойчивое чувство радости. Можно записывать 1–2 приятных момента в день или просто проговаривать их мысленно.

Подключай тело

Фиксируй приятный момент телесно: глубокий вдох, ощущение опоры ног на полу, расслабление в груди. Это помогает мозгу лучше «запоминать» позитивные эмоции.

Начинай утро с хорошей мысли

Первые минуты после пробуждения задают тон всему дню. Достаточно простой фразы вроде: «Как здорово, что у меня сегодня есть время на кофе».

Подводи итоги вечером

Перед сном вспомни три вещи, которые порадовали тебя за день — большие или совсем маленькие. Это помогает завершать день на спокойной ноте.

Мягко выходи из негатива

Если накрывает тревога, не ругай себя. Заметь эмоцию и переведи внимание на что-то стабильное и приятное — чашку чая, музыку, уют вокруг.

Делай коротко, но регулярно

Даже 30 секунд осознанного внимания к хорошему несколько раз в день эффективнее, чем редкие длинные практики. Регулярность важнее всего.

Со временем мозг перестает автоматически скатываться в негатив. Ты начинаешь легче замечать радость, спокойнее реагировать на сложности и чувствовать больше удовлетворения от повседневной жизни.

источник

Читайте нас также:
#стресс #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Украинка в стране ЕС сделала надпись на лбу и получила штраф и запрет на перелет
Изображение к статье: Названо неочевидное воздействие алкоголя на мозг
Изображение к статье: Покинувшую Россию телеведущую не пустили в США из-за костюма
Изображение к статье: Сволочь, да еще с электрическим прибором - вдвойне опасен. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE
В мире
1
Изображение к статье: Мэтт Дэймон радикально похудел ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана
Lifenews
1
Изображение к статье: Способы и виды поощрения детей: что важно знать?
Дом и сад
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео