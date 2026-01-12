Тимоти Шаламе впервые публично признался в любви своей девушке Кайли Дженнер — это произошло на премии Critics Choice Awards 2026, которая состоялась ночью в Санта-Монике (Калифорния).

30-летний актёр появился на мероприятии в тёмно-синем костюме с полосками, а 28-летняя бизнесвумен выбрала чёрное блестящее платье с кружевной спинкой от Versace. Получая награду в номинации "Лучший актёр" за фильм "Марти Великолепный", Тимоти отдельно упомянул Кайли в своей речи. "Спасибо моей партнёрше, с которой мы вместе уже три года. Я люблю тебя. Я бы не справился без тебя. Спасибо тебе от всего сердца", — сказал он.

В ответ Дженнер со слезами на глазах прошептала любимому: "Я люблю тебя". Ранее Кайли поддержала Тимоти на церемонии вручения международной кинопремии в Палм-Спрингс. При этом пара, как это уже не раз бывало, не позировала вместе на красной дорожке.

Напомним, Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе начали встречаться в 2023 году. Первое время они старались скрывать свои отношения, которые многие до сих пор считают пиар-ходом. Кроме того, поклонники Шаламе часто критикуют бизнесвумен за якобы негативное влияние на его внешний вид и имидж. Недавно в сети ходили слухи о расставании влюблённых, но инсайдеры опровергли их.

Ранее Дженнер встречалась с рэпером Tyga, а также с Трэвисом Скоттом, от которого родила двоих детей (к слову, Тимоти уже наладил с ними отношения и даже участвует в их воспитании). На счету Шаламе романы с дочерью Мадонны Лурдес Леон, дочерью Джонни Деппа Лили-Роуз и мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес.