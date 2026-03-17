Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Миллиардер Уоррен Баффет поделился золотым правилом воспитания успешных детей

Люблю!
Дата публикации: 17.03.2026
1001sovet
ФОТО: flickr.com

Баффет советует родителям показывать пример, а не просто читать лекции – наука подтверждает эффективность такого подхода.

Известный инвестор Уоррен Баффет сократил свои советы по воспитанию детей до одного предложения: "Если вы хотите иметь хороших детей, будьте хорошими родителями". Хотя это звучит банально, исследования развития ребенка подтверждают эффективность этого подхода, пишет Inc.com.

Как работает метод Баффета

95-летний глава Berkshire Hathaway рассказал, что в юности часто вел себя плохо, но его отец, биржевой маклер и конгрессмен, реагировал спокойно: "Я знаю, что ты можешь лучше". Такой тихий, бесконфликтный подход помог Баффету осознать свои ошибки и развивать эмоциональный интеллект.

"Вы не читаете лекции о плохих вещах, если сами их делаете", — объясняет Баффет. Дети, наблюдая за поведением родителей, усваивают ценности и нормы без лишнего контроля или конфликтов.

Научное подтверждение

Исследование, опубликованное в журнале Developmental Psychology, показало: эмпатия, порядочность и эмоциональный интеллект передаются из поколения в поколение. Когда родители демонстрируют эти ценности на собственном примере, их дети также учатся проявлять эти качества и продолжают их во взрослой жизни.

Еще одно исследование в Новой Зеландии в течение более 40 лет доказало, что когнитивный контроль — способность управлять своими эмоциями и принимать взвешенные решения — был главным фактором финансового и жизненного успеха во взрослом возрасте, даже более важным, чем IQ или богатство семьи.

Подход Баффета к воспитанию можно обобщить так: живите в соответствии со своими ценностями и демонстрируйте детям доброту, честность и ответственность в повседневной жизни. Дети, наблюдая за этим, перенимают поведение и ценности, что формирует эмоционально зрелых, добрых и успешных людей.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео