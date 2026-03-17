При формировании и обрезке вишни важно учитывать особенности роста и плодоношения как кустовидных, так и древовидных сортов. Поскольку штамб вишни часто страдает от солнечных ожогов и морозобоин, деревья рекомендуется формировать с низким штамбом (30-40 см).

В кроне оставляют 7-8 скелетных ветвей у кустовидных сортов и 5-6 у древовидных; расстояние между ветвями должно составлять 8-15 см. Скелетные ветви в процессе формирования укорачивают только для обеспечения соподчинения. Центральный проводник должен находиться на 15-20 см выше концов всех скелетных ветвей. Ветви, направленные вверх, следует обрезать так, чтобы они были направлены к периферии.

При обрезке старайтесь минимизировать количество ран на центральном проводнике и скелетных ветвях. Для этого часть разветвлений не удаляют на кольцо, а укорачивают до одного из нижних боковых ответвлений. Рекомендуется ограничить высоту деревьев до 2-2,5 м.



