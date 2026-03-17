Европейскому союзу (ЕС) следует подготовиться к возможным переговорам с Россией, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Пока ЕС не следует вмешиваться в усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира в Украине, сказал Кошта в интервью сети новостных агентств European Newsroom.

Однако если переговоры будут прерваны или потерпят неудачу, "тогда мы должны быть готовы продолжить усилия и попытаться добиться справедливого и устойчивого мира в Украине", подчеркнул он.

США взяли на себя роль посредника между Москвой и Киевом, однако эти переговоры недавно были приостановлены, поскольку Вашингтон сосредоточился на войне против Ирана.

"На данный момент наш основной вклад — усиление экономического давления на Россию" и продолжение поддержки Украины всеми доступными средствами, заявил Кошта. Он подчеркнул, что рост цен на энергоресурсы не меняет стратегию ЕС, и союз стремится стать независимым от российских поставок и не ведет переговоров с Москвой по вопросам цен на энергоресурсы.

По словам председателя Европейского совета, Венгрия в настоящее время блокирует помощь Украине на миллиарды евро, что является неприемлемым.

ЕС в 2022 году запретил импорт российской нефти морским путем, а с января фактически заблокированы поставки по трубопроводам через Украину в Венгрию и Словакию.

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» прекращены с конца января, когда трубопровод был поврежден в результате атаки России. Перерыв в работе «Дружбы» вызвал политическую напряженность в отношениях Киева с Венгрией и Словакией. Обе страны обвиняют Украину в том, что она сознательно затягивает возобновление работы нефтепровода.