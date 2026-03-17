Шестьдесят лет назад трое священников из Ирландии во время рыбалки на озере Лох-Ри столкнулись с существом, напоминающим чудовище с головой лошади. Преподобные слышали о древней легенде, но не придавали ей значения. Однако Лох-Ри — это лишь одно из трёх озёр в Ирландии, где были «зафиксированы» реликтовые существа. Научное сообщество называет их криптидами — о встречах с ними сообщают «очевидцы», но их существование не подтверждено наукой.

Все знают о Несси из шотландского озера Лох-Несс. Однако мы расскажем о других озёрных чудовищах, которые могли остаться вне вашего внимания.

Лори из Лох-Ри

Вечером 18 мая 1960 года трое священников из Дублина решили порыбачить на озере Лох-Ри. Преподобные Мэтью Бурк, Дэниел Муррей и Ричард Кунгли хорошо знали это место и легенду о загадочном существе, обитающем в водах озера. Вскоре, по их словам, поверхность воды забурлила, и на ней появилась голова.

«Она плыла медленно, не обращая на нас внимания, — вспоминал отец Мэтью Бурк. — Мы наблюдали за чудовищем 2-3 минуты. Оно двигалось в северо-восточном направлении, затем полностью погрузилось в воду и больше не появлялось».

Священники не скрывались от журналистов и охотно делились впечатлениями о встрече с монстром. Они также выступили с докладом на собрании Ирландского общества рыболовов. По их словам, голова существа напоминала то ли лошадиную, то ли питоновую. Точные размеры они не смогли назвать, но предположили, что длина была не менее 5 метров. Кому-то из них показалось, что у чудовища были горбы или изгибы тела, которые также мелькнули на поверхности водоёма.

В последующие месяцы поступило несколько сообщений от очевидцев, которые якобы видели загадочное существо в озере Лох-Ри. Его назвали Лори, и ирландские газеты с восторгом писали о нём. Интерес к истории усилился после того, как два рыбака в августе того же года поймали в озере нечто большое и тяжёлое. Их улов потянул лодку на 40 метров, прежде чем вырваться и исчезнуть. Рыбаки утверждали, что животное смогло разорвать прочную леску.

Несмотря на все эти свидетельства, научные исследования криптида долгое время не проводились. Лишь в 2001 году шведский ихтиолог Ян Сундберг организовал экспедицию на озеро Лох-Ри, которая получила широкую огласку в местных СМИ. Сундберг собрал команду исследователей из разных стран, аквалангисты погружались в воду, проводились сканирования эхолотом и круглосуточная фото- и видеосъёмка. Однако Лори так и не был найден.

Стоит отметить, что мифы об озёрных чудовищах с головой, напоминающей лошадиную, распространены в Ирландии. Лох-Ри не единственное озеро с подобными легендами. Однако оно выделяется ещё одной историей: согласно ей, на дне водоёма находится подводный город с собором.

Мораг из Лох-Морара

«Здесь живёт чудовище Мораг» — так звучит старая шотландская песня о озере Лох-Морар. Хотя ему далеко до славы Лох-Несса, оно превосходит его по глубине (309 метров против 230) и является самым глубоким озером Великобритании.

Существует поверье, что тот, кто увидит монстра из этого водоёма, немедленно упадёт замертво. Поэтому в прошлом люди избегали приближаться к его берегам, но теперь «охотники за чудовищами» стремятся сюда не меньше, чем к Лох-Несс. Паломничество началось в 1970-х, когда появились первые свидетельства очевидцев о встречах с Морагом.

В июле 1969 года местный рыбак заметил на дне озера животное, напоминающее огромную ящерицу длиной 6 метров. Его тело имело зелёно-коричневый оттенок и четыре лапы. Рыбак утверждал, что чудовище смотрело на него, и он поспешил вернуться на берег.

В 1970 году несколько рыбаков услышали громкий крик и проклятия. Рядом с лодкой их товарища, рыбачившего неподалёку, вынырнуло какое-то существо, чуть не опрокинув перепуганного рыболова, и исчезло в глубине, оставив лишь круги.

Тем не менее, современные люди, в отличие от своих предков, не считают Морага ужасным. Они уверены, что он не причиняет вреда, лишь издаёт страшные звуки и выглядит угрожающе. И, конечно, появляется только перед теми, кто искренне желает его увидеть.

Стуршёнское чудовище

В сказании, записанном шведским священником Моргенсом Педерсеном в середине XVII века, впервые упоминается монстр из озера Стуршён. Пастор лишь передал местную легенду: два тролля, сидя на берегу озера, развели костёр и повесили над ним чайник. Когда вода выкипела, из чайника выпрыгнуло ужасное создание с кошачьей головой и змеиным телом, которое быстро скрылась в водах озера. Со временем оно стало гигантских размеров. Предание описывает зверя как рептилию длиной 6 метров с плавниками и горбами на спине.

Бум вокруг Стуршёнского чудовища произошёл в 1890-е годы. Тогда местные жители всерьёз намеревались поймать озёрного монстра, в этой затее даже участвовал король Швеции Оскар II. Поиски не увенчались успехом, но исследовательский интерес не угас.

Прошло ещё 100 лет, и в 1998 году появилась видеозапись, вновь привлекшая внимание к чудовищу из озера Стуршён. Камера, установленная на берегу оператором, зафиксировала в ночное время нечто «тёплое и состоящее из клеток». Очевидно, такое объяснение не устроило настоящих охотников за монстрами. Вдоль озера установили ещё больше автоматических видеокамер. Говорят, что на берегу находили следы невероятных размеров, которые учёные не смогли объяснить. Однако обнаружить реально существующее животное пока не удалось.