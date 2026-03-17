Клубнелуковицы гладиолусов способны давать цветущие растения в течение 4-5 лет, несмотря на ежегодное обновление. Обычно старение наступает у пятилетних луковиц. Как только клубнелуковицы из округлых превращаются в плоские и репчатые с неровным донцем, их следует заменить на новые, выращенные из деток. В противном случае они могут погибнуть во время хранения или, что еще хуже, после высадки в землю. Для ускорения размножения ценного сорта клубнелуковицу можно разделить на части с 1-2 почками и частью донца. Срезы обрабатываются угольным порошком, подсушиваются и высаживаются на грядки. Таким образом, можно получить 3-4 растения и столько же заменяющих клубнелуковиц.

У сортов, которые образуют мало деток, луковицу можно делить или высаживать с донцем вверх — в этом случае рекомендуется удалить центральный росток. Для получения молодых продуктивных клубнелуковиц детку необходимо высевать ежегодно.

Семенное размножение применяется в селекции гладиолусов для создания новых сортов, однако при этом признаки исходного сорта не сохраняются.