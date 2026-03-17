Протез мозга: в Китае началось массовое использование нейроинтерфейсов 0 172

Техно
Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Чипы освободят страдающих людей.

Чипы освободят страдающих людей.

В основе технологии лежит беспроводной чип размером с обычную монету.

Китай одобрил для коммерческого использования первый инвазивный интерфейс «мозг-компьютер», разработанный шанхайской компанией Neuracle Technology. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Таким образом, КНР стала первой страной в мире, сделавшей такой шаг. Разрешение на вывод устройства на рынок выдало Национальное управление КНР по медицинским продуктам.

Система разработана для людей с серьезными травмами спинного мозга. В основе технологии лежит беспроводной чип размером с обычную монету. Его размещают непосредственно на поверхности оболочки мозга пациента, где он считывает электрические сигналы нейронов. Далее магия алгоритмов преобразует эти импульсы в команды, позволяющие человеку управлять внешними устройствами — например, роботизированной перчаткой. Это не просто «технология ради технологии», а реальный шанс вернуть базовую автономность тем, кто ее потерял.

Не стоит забывать, что установка такого чипа — это серьезная нейрохирургическая операция. Любое вмешательство в мозг несет риски инфекций и осложнений. Кроме того, инженеры Neuracle и их конкуренты все еще борются с проблемой долговечности. Со временем вокруг имплантата может образовываться рубцовая ткань, что ухудшает качество сигнала, или сам прибор может немного сместиться. Тем не менее коммерческое одобрение означает, что разработчики уверены в надежности своей системы достаточно, чтобы выпустить ее за пределы лабораторий.

Появление подобных «инновационных» решений на рынке создает огромное давление на западные компании. Пока Neuralink собирает данные, Neuracle уже начинает формировать рынок и собирать реальные отзывы от широкого круга пользователей. Это не просто победа отдельной компании, а сигнал о том, что эра киборгизации в медицине официально началась.

#искусственный интеллект #neuralink #Китай
