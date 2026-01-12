Baltijas balss logotype
Кейт Миддлтон — 44: неожиданные факты о будущей королеве Великобритании 0 555

Lifenews
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кейт Миддлтон — 44: неожиданные факты о будущей королеве Великобритании

9 января принцесса Уэльская отметила день рождения — Кейт Миддлтон исполнилось 44 года. За годы в королевской семье она стала одной из самых узнаваемых и любимых фигур британской монархии. По этому случаю — подборка интересных и малоизвестных фактов из ее жизни.

Детство и семья

Кэтрин Элизабет Миддлтон родилась 9 января 1982 года под знаком Козерога. Ее родители — Кэрол и Майкл Миддлтон, бывшие бортпроводница и авиадиспетчер, которые позже основали успешный бизнес Party Pieces. У Кейт есть сестра Пиппа и брат Джеймс.

В детстве будущую принцессу называли Squeak («Пищалка»), а часть ранних лет она провела в Иордании, где работал ее отец.

Не королевские корни и родственные связи

Несмотря на «простое» происхождение, Кейт и принц Уильям являются дальними родственниками — у них есть общий предок, король Эдуард III. При этом в расширенной семье Миддлтон есть и скандальные эпизоды: некоторые родственники попадали в криминальные хроники.

Работа официанткой и учеба

Во время учебы в колледже Кейт подрабатывала официанткой — опыт, который, по ее словам, не был любимым, но стал частью взросления. С принцем Уильямом она познакомилась в 2002 году в университете Сент-Эндрюс.

«То самое» платье и долгожданное предложение

Переломным моментом в их отношениях стал благотворительный показ мод, где Кейт вышла на подиум в полупрозрачном платье. СМИ утверждают, что именно тогда Уильям увидел в ней будущую супругу.

До помолвки Кейт ждала девять лет, за что получила от прессы прозвище Waity Katie. Помолвочное кольцо с сапфиром и бриллиантами принадлежало принцессе Диане.

Семья и стиль

Свадьба Кейт и Уильяма состоялась в 2011 году, сейчас пара воспитывает троих детей: Джорджа, Шарлотту и Луи. Кейт считается образцовой хозяйкой, любит готовить и иногда сама ходит за покупками, несмотря на наличие персонала.

Принцесса Уэльская — икона стиля, известная любовью к демократичным брендам и повторному ношению нарядов, что особенно ценят британцы.

Увлечения и личные испытания

Кейт играет на фортепиано, увлекается фотографией и дайвингом. В 2024 году она надолго исчезла из публичного пространства — позже стало известно, что принцесса боролась с онкологией и вышла в ремиссию.

Сегодня Кейт Миддлтон — не просто супруга наследника престола, а символ сдержанной элегантности, стойкости и новой эпохи британской монархии.

источник

Читайте нас также:
#мода #Кейт Миддлтон #свадьба #стиль #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
