Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сийярто рассказал о стоящей на коленях Европе 2 1872

В мире
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сийярто рассказал о стоящей на коленях Европе
ФОТО: Global Look Press

Сийярто: погодные условия вынудили Западную Европу встать на колени.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что суровые зимние погодные условия «поставили на колени» страны Западной Европы. Об этом он рассказал в эфире венгерской программы «Час правды», запись трансляции доступна на YouTube.

«Венгрия продолжает функционировать в этих необычных погодных условиях, которые вынудили значительную часть Западной Европы встать на колени. Здесь не пришлось закрывать железнодорожные линии, закрывать аэропорты, системы здравоохранения и образования работали», — сказал политик.

Читайте нас также:
#здравоохранение #образование #Европа #транспорт #youtube #политика #Венгрия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
20
3
3
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    12-го января

    Намекает как бы на свою дальновидность по части дешёвых энергоресурсов с Востока, понятно. Мы догадались без труда, Сияртик, чего ты в виду имел )

    1
    0
  • bt
    bory tschist
    12-го января

    ... понятно его стремление – быть лучшим в мире :D (как бы этот сийяpто не накáркал – даже в африканских странах иногда выпадает снег)

    3
    8

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: США обвиняют Россию в «опасной и необъяснимой» эскалации войны в Украине
Изображение к статье: Сын свергнутого шаха Ирана призывает США к срочным действиям
Изображение к статье: Мировые цены на продовольствие в 2025 году повысились на 4,3%
Изображение к статье: Зеленский заявил о почти готовых к подписанию документах по Украине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Центр защиты прав потребителей внёс восемь компаний в «чёрный список»
Бизнес
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE
В мире
2
Изображение к статье: Мэтт Дэймон радикально похудел ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана
Lifenews
1
Изображение к статье: Центр защиты прав потребителей внёс восемь компаний в «чёрный список»
Бизнес
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео