Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что суровые зимние погодные условия «поставили на колени» страны Западной Европы. Об этом он рассказал в эфире венгерской программы «Час правды», запись трансляции доступна на YouTube.

«Венгрия продолжает функционировать в этих необычных погодных условиях, которые вынудили значительную часть Западной Европы встать на колени. Здесь не пришлось закрывать железнодорожные линии, закрывать аэропорты, системы здравоохранения и образования работали», — сказал политик.