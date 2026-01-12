Baltijas balss logotype
МИД Китая выступил с предупреждением к США из-за Гренландии 0 1412

В мире
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

МИД КНР: США не должны использовать Россию или Китай ради интересов в Арктике.

США не должны использовать Россию или Китай ради оправдания собственных интересов в Арктике. С таким предупреждением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По словам Мао Нин, китайские власти «не согласны с тем, что Соединенные Штаты используют Китай или Россию в качестве предлога для продвижения собственных интересов», которыми объясняются претензии США на Гренландию. Она подчеркнула, что Арктика затрагивает общие интересы международного сообщества.

«Деятельность Китая в Арктике способствует укреплению мира, стабильности и устойчивого развития в регионе, а также соответствует международному праву», — отметила представитель МИД.

#США #МИД #геополитика #арктика #Гренландия #Китай #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
