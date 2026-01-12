МИД КНР: США не должны использовать Россию или Китай ради интересов в Арктике.

США не должны использовать Россию или Китай ради оправдания собственных интересов в Арктике. С таким предупреждением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По словам Мао Нин, китайские власти «не согласны с тем, что Соединенные Штаты используют Китай или Россию в качестве предлога для продвижения собственных интересов», которыми объясняются претензии США на Гренландию. Она подчеркнула, что Арктика затрагивает общие интересы международного сообщества.

«Деятельность Китая в Арктике способствует укреплению мира, стабильности и устойчивого развития в регионе, а также соответствует международному праву», — отметила представитель МИД.