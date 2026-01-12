Baltijas balss logotype
Как посмели? Уехавший в Европу популярный комик пожаловался на аннулированные визы

Lifenews
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как посмели? Уехавший в Европу популярный комик пожаловался на аннулированные визы
ФОТО: Youtube

Комик Комиссаренко заявил, что США и Великобритания могли аннулировать его визы.

Популярный белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, уехавший в Европу, заявил, что мог лишиться виз в США и Великобританию. Об этом он рассказал во время выступления, запись которого доступна на YouTube.

«У меня есть талант-визы США и Великобритании. Сейчас, по-моему, они уже не действуют, мне там все поаннулировали», — пожаловался юморист.

Комиссаренко добавил, что при получении визы талантов ощущал себя известным и востребованным артистом. «А в Польше я подаюсь на международную защиту, и здесь ты такой: "Я бедненький, за мной все гоняются"», — поиронизировал он.

Ранее Комиссаренко, которого по инициативе спецслужб РФ лишили российского гражданства, пошутил о том, что он может попасть в список иноагентов Минюста России. Комик с иронией заявил, что признание иноагентом стало бы для него понижением статуса.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го января

    Кто был никем, тот стал ничем. У нас вон Добрый - и тот больший комедиант, чем Комиссаренко.

    21
    2

Видео