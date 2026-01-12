Baltijas balss logotype
Иран пригрозил Трампу мощным возмездием США

В мире
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иран пригрозил Трампу мощным возмездием США
ФОТО: Global Look Press

Галибаф пригрозил Трампу незабываемым уроком в случае атаки на Иран.

Иран готов ответить на возможную атаку Соединенных Штатов на Исламскую Республику и преподать президенту США Дональду Трампу «незабываемый урок». Об этом заявил спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф, передает IRIB.

«Я слышал, что ты угрожал Ирану. Защитники Ирана преподадут тебе незабываемый урок. Приходи, посмотри, как весь ваш потенциал на Ближнем Востоке будет уничтожен», — сказал политик, обращаясь к американскому лидеру.

12 января Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее ударами» по стране в случае атаки Исламской Республики на американские военные и коммерческие объекты. Глава Белого дома отметил, что он владеет «мощными» вариантами действий.

После этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен принимать превентивные меры, он готов к войне.

  • A
    Aleks
    12-го января

    В Аргентине и Чили проходят массовые демонстрации:Сионисты,убирайтесь ,после того ,как израильские поселенцы из ЦАХАЛа подожгли леса в Патагонии . Говорят ,что и Милей -это то же,блин,еврей.

    1
    1

