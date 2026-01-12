Иран готов ответить на возможную атаку Соединенных Штатов на Исламскую Республику и преподать президенту США Дональду Трампу «незабываемый урок». Об этом заявил спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф, передает IRIB.

«Я слышал, что ты угрожал Ирану. Защитники Ирана преподадут тебе незабываемый урок. Приходи, посмотри, как весь ваш потенциал на Ближнем Востоке будет уничтожен», — сказал политик, обращаясь к американскому лидеру.

12 января Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее ударами» по стране в случае атаки Исламской Республики на американские военные и коммерческие объекты. Глава Белого дома отметил, что он владеет «мощными» вариантами действий.

После этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен принимать превентивные меры, он готов к войне.