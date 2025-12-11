Титул Мисс Франция-2026 получила Хинаупоко Девез (Мисс Таити)

Она обошла Мисс Новую Каледонию (первая вице-мисс) и Мисс Нормандию (вторая вице-мисс).

Что известно о победительнице

Возраст: 23 года.

Рост: 182 см.

Образование: выпускница факультета психологии; работает административным секретарем.

О себе она говорит следующее: «Я — плод истории любви Полинезии и юга Франции. Моё детство убаюкивали не только мелодии укулеле, но и пение цикад». Девушка выросла между Французской Полинезией и Провансом. Её мать родом с Маркизских островов, а отец — с материковой части Франции.

«Нужно верить в свои мечты, мечтать по-крупному», — заявила она во время своего минутного представления. «Быть мисс — это, прежде всего, быть человеком. Верить в себя, дерзать, падать и продолжать двигаться вперёд».

Позже, когда её спросили о самых важных ценностях во Франции, она назвала «свободу, равенство, братство», а также «уважение».

Хинаупоко Девез стала шестой представительницей Полинезии, завоевавшей титул «Мисс Франция».

Публика в целом приняла новую Мисс благосклонно: может, и не самая красивая, но что-то в ней есть. Главное - без «особенностей», как Мисс двух предыдущих лет.