Определены кандидаты от Латвии на участие в песенном конкурсе "Евровидение-2026" в Вене, однако тем временем одна за другой крупнейшие страны-участницы объявляют о своём отказе от участия. Недавно об этом заявила и Исландия, сообщает tv3.

Исландия стала пятой страной, покинувшей конкурс "Евровидение-2026", присоединившись к Испании, Ирландии, Словении и Нидерландам. Решение было принято после заседания совета директоров исландской телерадиокомпании RÚV 10 декабря — в срок, установленный Европейским вещательным союзом (EBU), чтобы избежать штрафов за поздний отказ.

Волна бойкота "Евровидения" началась в начале декабря, когда на собрании в Женеве организаторы решили не проводить голосование по участию Израиля в следующем году.

Исландские представители также отметили, что участие Израиля в конкурсе "вызывает разногласия" как среди конкурсантов, так и в обществе.

Не начинает ли конкурс, который всегда стоял выше политических конфликтов и пропагандировал единство через музыку, терять свою идею?

Тем не менее беспокоиться о том, что в мае в Вене некому будет петь, не стоит. На данный момент желание участвовать в "Евровидении" выразили 34 страны, в том числе Латвия.

Полный список участников "Евровидения-2026" ожидается до Рождества.

И хотя пять стран, участвовавших в этом году, сообщили, что не будут участвовать в следующем конкурсе, три страны готовы вернуться на сцену "Евровидения" после перерыва: Болгария, Молдова и Румыния.

Болгария Болгария не выступала на "Евровидении" с 2022 года, ссылаясь на финансовые трудности. Перед конкурсом 2025 года в некоторых источниках упоминалась возможность возвращения страны, однако этого не произошло. Ранее Болгария достигала высоких результатов: 4-е место в 2016 году и 2-е — в 2017-м. В 2020 году, когда "Евровидение" было отменено из-за пандемии COVID-19, певице Виктории с песней Tears Getting Sober прочили победу.

Молдова Как сообщает издание Manchester Evening News, молдавская телерадиокомпания TRM изначально планировала участвовать в "Евровидении-2025", но в итоге отказалась, сославшись на "экономические, административные и творческие трудности". Лучший результат страны — 3-е место в 2017 году, которое занял коллектив SunStroke Project. Между тем видеоклип национального отбора на "Евровидение-2025" стал интернет-хитом. Возможно, решение об отказе от участия в прошлом году для Молдовы было закономерным. Хочется надеяться, что в этом году выбор будет шире.

Румыния Румыния участвовала в "Евровидении" каждый год с 1993 по 2023 год, за исключением 2016-го. В 2024 году страна отказалась от участия, и конкурс в ней даже не транслировался. Причина — финансовые соображения. Надо сказать, что Румыния до последнего искала возможность выступить — в 2024 году для неё даже продлили срок подачи заявок. Однако, по всей видимости, средств не хватило. Страна ни разу не побеждала, но дважды занимала третье место. Последний раз — в 2010 году с песней Playing With Fire и эффектным номером с горящим роялем, на котором играли с обеих сторон.

