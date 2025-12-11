Многие женщины уделяют внимание уходу за лицом, но забывают о шее, хотя именно здесь рано появляются морщины, заломы и потеря упругости.

Врач-дерматолог Елена Ковтунова и тренер по фейсфитнесу Ольга Малахова рассказывают, как ухаживать за шеей, чтобы она выглядела молодой и подтянутой.

Увлажнение и питание кожи

Шея, как и лицо, требует увлажнения и питания. В период отопительного сезона лучше выбирать более плотные и жирные текстуры кремов. Для нормальной кожи подойдут средства для сухой кожи, а для жирной — крем для нормальной. Важно наносить средство на слегка влажную кожу за 40–60 минут до выхода на улицу. Это позволяет активным компонентам проникнуть глубже и создать защитный барьер.

Коррекция бытовых привычек

Многие проблемы с шеей возникают из-за привычки опускать голову при чтении или работе с телефоном. Такая поза провоцирует образование второго подбородка и складок. Старайтесь держать гаджет на уровне груди и контролировать положение головы в течение дня.

Пилинг

Пилинг шеи помогает обновить кожу и стимулировать её регенерацию. Эффективны средства на основе трихлоруксусной кислоты или пилинг Джесснера. После процедуры кожу обязательно увлажняют. Обычно требуется 3–4 сеанса с интервалом в 10 дней, курс можно повторять через полгода.

Правильная подушка

Во время сна шея также нуждается в поддержке. Ортопедическая подушка помогает сохранить правильное положение головы и уменьшает образование морщин. Оптимальная поза — на спине, при сне на боку или животе эффект снижается, а риск заломов и морщин увеличивается.

Биоревитализация

Процедура подразумевает подкожное введение гиалуроновой кислоты, что увлажняет кожу и стимулирует клетки. Курс зависит от типа препарата: короткого действия — 3 процедуры с папульной техникой, длительного — 3 процедуры с интервалом 1–1,5 месяца. Анестезия аппликационными кремами делает процедуру почти безболезненной.

Укрепление мышц шеи

Фейсфитнес помогает сохранить тонус мышц шеи и предотвратить провисание кожи.

Пример упражнения 1: обопритесь подбородком на сжатые кулаки, язык прижат к верхнему небу, надавливайте подбородком на руки 20 раз в быстром, затем в медленном темпе, завершая похлопыванием подбородка.

Пример упражнения 2 — «Часики»: расслабьте лицо, держите голову ровно, тяните язык влево, вверх, к ноздрям и вправо на 10 счетов, затем раскачивайте язык как маятник у верхней и нижней губы по 10 раз. Заканчивайте расслаблением и легким похлопыванием зоны второго подбородка.