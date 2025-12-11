Как сообщает TV Kurzeme, за последний год число краж в торговых точках Латвии выросло на 16%. Этот вид воровства обычно первым указывает на очередной виток экономического кризиса, пишет Grani.lv.

Аксиома — когда экономика начинает сдавать, случаи воровства в магазинах учащаются, а характер злоумышленников меняется: это уже не профессиональные преступники, а случайные люди (студенты, пенсионеры, малоимущие), крадущие от голода и безнадёжности.

Впрочем, есть ещё одна группа воришек — ищущие рисковых развлечений подростки. И увеличение числа краж с их стороны говорит уже о другом кризисе: воспитания и образования.

Курземское региональное телевидение сделало на эту тему целый репортаж. «Есть группировки, есть молодёжь, которая стала активно воровать энергетические напитки. Если дети ходят группами — им, видимо, интересен азарт, сначала попробовать, смотрит ли за ними кто-то», — рассказала на камеру директор магазина Elvi Latvija в Лиепае Агния Романова.

Излюбленное время магазинных воришек — вторая половина дня. Логично: чем ближе к вечеру, тем больше усталы и невнимательны охранники торговых точек и кассиры. Также наиболее активны воры в предпраздничный период, когда можно использовать магазинную толчею.

Традиционный для кражи товар — шоколадные конфеты, алкоголь, кофе и косметику. Во-первых, это дорогой товар, а во-вторых, его проще спрятать на теле или в сумке.

Но сегодня также много краж совершается путём обмана аппаратов в кассе самообслуживания. Это делается так: покупатели намеренно указывают на табло неверный, более дешёвый продукт. Трюк этот, к слову, пришёл к нам из Британии, где он уже принял характер бедствия. Шесть миллионов британцев воруют таким образом в магазинах (данные за 2024 год, указанные Dailymail), причём половина вообще не считает это преступлением

Широкомасштабный анонимный опрос показал, что каждый восьмой покупатель выбирает на экране кассы самообслуживания более дешёвый товар, чем тот, который он фактически покупает. Это называется «банановый трюк», потому что чаще всего покупатели выдают свой товар за самый дешёвый фрукт или овощ, платя таким образом лишь часть цены.

Также 47% британцев считают, что можно стащить в магазине вещь стоимостью в 1 фунт стерлингов, и это вообще не будет воровством, а 26% уверены, что можно стащить и за 10 фунтов — и это тоже воровством не считается. То есть общество пошло вразнос (в магазинах Британии совершается по 50 краж в час), и очень печально, что его тренды пришли и к нам.

Возвращаясь к Латвии: наши предприниматели не хотят разглашать объем украденных товаров и размер убытков, поэтому их непросто посчитать. Но Госполиция отмечает, что в этом году число краж из торговых точек существенно увеличилось. Если в прошлом году за весь год было раскрыто более 19 тысяч краж, то в этом году за 11 месяцев — 20,5 тысячи. И это ещё без данных за декабрь, говорится в репортаже регионального ТВ.