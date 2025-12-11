Baltijas balss logotype
Латвия вводит строгие требования разводов у нотариуса для семей с детьми 0 789

Наша Латвия
Дата публикации: 11.12.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Латвия вводит строгие требования разводов у нотариуса для семей с детьми
ФОТО: pixabay

Сейм Латвии принял решение ужесточить правила развода у нотариуса для семей с детьми. Теперь все соглашения о воспитании, общении и алиментах будут оформляться исключительно как нотариальные акты — чтобы защитить права детей и избежать судебных разбирательств.

Сейм Латвии на заседании 10 декабря в окончательном чтении поддержал поправки в Гражданский процессуальный кодекс и Закон о нотариате, которые ужесточают требования к процедуре развода у нотариуса для семей с детьми.

По новым правилам, если супруги разводятся без спора и хотят урегулировать вопросы опеки, прав на общение с ребёнком и алиментов, их соглашение обязательно должно быть оформлено нотариально. Ранее подобная процедура позволяла просто представить письменное соглашение, однако на практике, если одна из сторон нарушала договор, добиться его исполнения можно было только через суд. Теперь соглашение станет юридически исполнимым без обращения в суд.

При этом раздел имущества супруги по-прежнему смогут решать самостоятельно — приватно или у нотариуса, по своему выбору.

Председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин подчеркнул, что прежняя процедура часто приводила к затяжным судебным разбирательствам, тратились время и ресурсы, а ребёнок оказывался вовлечённым в конфликты родителей. Представители Министерства юстиции отмечают, что изменения предотвратят ситуации, когда формально существующие соглашения на самом деле невозможно исполнить в бесспорном порядке.

Бесспорный процесс развода будет проходить под контролем присяжного нотариуса как нейтрального лица. Если нотариус выявит спор между сторонами, развод в упрощённом порядке будет невозможен.

Ожидается, что новые нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года, после окончательного одобрения Сеймом.

Читайте нас также:
#Латвия #развод #семья #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

