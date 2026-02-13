Крупнейшая экономика ЕС стремится диверсифицировать свои ключевые торговые и энергетические партнерства. В неспокойном мире, где президент США Трамп подорвал давние трансатлантические связи в сфере безопасности и экономики, Германия стремится укрепить альтернативные отношения по всему миру. Как минимум в экономике. Но монархии Персидского залива воспринимаются и как зона политической стабильности на фоне угроз миропорядку со стороны Ирана и России. Стоит ли в этом контексте отмахиваться от проблемы прав человека в этом регионе?

Диверсификация

В сопровождении бизнес-делегации канцлер Мерц встречается с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, а затем отправляется в Катар и Объединенные Арабские Эмираты в рамках своей короткой поездки, которая продлится до пятницы.

«В геополитической обстановке, в которой мы работаем, мы должны активизировать партнерские отношения с важными и влиятельными государствами мира. К ним относятся страны Персидского залива», — заявил высокопоставленный немецкий чиновник накануне поездки Мерца.

Второй чиновник заявил, что Германия хочет «укрепить торговые и экспортные возможности, увеличить и стимулировать иностранные инвестиции» и «диверсифицировать наши цепочки поставок… особенно в энергетическом секторе».

Германия давно экспортирует оборонную продукцию и заключает крупные инфраструктурные сделки в регионе Персидского залива, чьи богатые монархии, в свою очередь, используют свои энергетические ресурсы для инвестиций в немецких корпоративных гигантов, от Volkswagen до Deutsche Bank.

Когда вторжение России в Украину в 2022 году привело к резкому сокращению поставок энергоносителей из России, Берлин обратился к Дохе за увеличением импорта сжиженного природного газа, что позволило ему пережить следующую зиму. В свою очередь Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива стремятся диверсифицировать свою экономику, снижая зависимость от нефти и газа и активно инвестируя в такие сектора, как возобновляемая энергетика, туризм, логистика и искусственный интеллект.

Берлин активизировал усилия по снижению зависимости от американского СПГ и намерен все больше полагаться на экологически чистый водород, производимый саудитами с использованием возобновляемых источников энергии, для достижения своих климатических целей.

Когда стабильность ползет по швам, нужны союзники

В прошлом месяце Мерц посетил Индию незадолго до того, как ЕС и южноазиатский гигант заключили торговое соглашение, которое было встречено с одобрением Берлином, также стремящимся к скорейшему выполнению соглашения с южноамериканским блоком Меркосур.

«В условиях геополитической напряженности и глобальной перестройки дальнейшее усиление отношений с государствами Персидского залива посылает важный сигнал», — заявила Федерация немецкой промышленности.

Представители деловых кругов призвали Берлин «выступить в качестве движущей силы» в продолжающихся переговорах о соглашении о свободной торговле между ЕС и ОАЭ, а в конечном итоге и с Советом сотрудничества стран Персидского залива.

Андреас Ленц, эксперт по экономической и энергетической политике из парламентской группы Мерца, заявил, что регион Персидского залива обладает значительным потенциалом для немецкого бизнеса.

«Регион проявляет большой интерес к немецким технологиям», в том числе в автомобильной, химической, машиностроительной и медицинской отраслях, — заявил Ленц телеканалу Phoenix TV.

Для Германии, как страны с экспортно-ориентированной экономикой, стабильность на Ближнем Востоке имеет большое значение, отчасти и для обеспечения безопасности ключевых морских путей.

Чувствительная проблема прав человека, похоже, не стоит во главе угла

Будет ли Мерц также заниматься проблемами прав человека в регионе? Ленц заметил, что любые открытые проявления «моральной высокомерия» будут «довольно контрпродуктивными». Вероятно, он намекает на риторику бывшей главы МИДа Анналены Бербок. Это характерный прагматизм на грани делового цинизма. Точно так вела себя Германия в недавнее время с режимом Путина, уничтожавшего ростки демократии в России.

В среду представитель правительства заявил лишь, что «безусловно, будут рассмотрены вопросы, по которым у нас существуют разные мнения». Вероятно, какие-то ритуальные фразы прозвучат, но трудно надеяться на какие-то существенные изменения в сфере прав человека в авторитарных государствах Востока.

В любом случае нельзя сказать, что там власть воюет с народом, как это происходит в Иране. Или что тамошние режимы воинственно атакуют какие-то другие страны. Мерц посещает Эр-Рияд, Доху и Абу-Даби в период высокой политической напряженности, вызванной Ираном по факту кровавого подавления восстания.

Мерц не стеснялся выражать свое презрение к руководству Тегерана, на прошлой неделе осудив «режим, который может удерживаться у власти только посредством насилия и террора против собственного населения».

Все познается в сравнении. Монархии Ближнего Востока не выглядят демонично на фоне аятолл-отморозков или боевитой кремлевской братии. Однако проблему это не отменяет.