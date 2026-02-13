Baltijas balss logotype
По пути сокращения населения: в Латвии снова рухнула рождаемость

Политика
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: По пути сокращения населения: в Латвии снова рухнула рождаемость
ФОТО: LETA

Рождаемость в Латвии всего за год упала почти на 10%, а население страны за год сократилось на 14 тысяч человек. Теперь в стране меньше молодых, но больше пенсионеров, которые вряд ли будут рожать завтра. Замкнутый круг?

В прошлом году в Латвии родилось 11 637 детей, что на 9,7% или на 1 250 меньше, чем в 2024 году, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Наибольшее число рождений пришлось на третий квартал - 3 223 ребенка, наименьшее - на четвертый квартал - 2 754 ребенка.

В прошлом году в июле, августе, сентябре и октябре ежемесячно рождалось более тысячи детей, чего не случалось с октября 2024 года. В остальные месяцы года число рождений не превышало тысячи.

В прошлом году было зарегистрировано 25 677 смертей - на 984 или 3,7% меньше, чем годом ранее. Число умерших больше всего сократилось в первом квартале 2025 года, когда умерло на 586 человек меньше, но немного выросло в третьем квартале, когда умерло на 66 человек больше по сравнению с тем же кварталом 2024 года.

В результате отрицательного естественного прироста население страны в прошлом году сократилось на 14 000 человек и на 1 января 2026 года предварительно составило 1,823 миллиона человек.

В прошлом году было зарегистрировано 10 683 брака, что на 4,7% или 478 браков больше, чем в 2024 году. В прошлом году наибольшее количество браков было зарегистрировано в третьем квартале - 4 696, а наименьшее - в первом квартале - 1 417.

Читайте также: Запретная тема! В России засекретили данные о демографии, зарплатах госслужащих и тратах граждан на ЖКХ

Читайте нас также:
#рождаемость #Латвия #демография #смертность #население #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    13-го февраля

    Срочно следует Латвии посмуглеть, чтобы не рухнула ещё глубже рождаемость, в этом должны поспособствовать иммигранты из "третьих стран": Пакистан, Бангладеш и всяческая Африка, — без 🫩 их содействия мы своими силами точно не справимся! (

    16
    2
  АП
    Алексей Попович
    13-го февраля

    Да кого это волнует? Главное, чтобы по русски в магазине не говорили.

    56
    1

