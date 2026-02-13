Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Запретная тема! В РФ засекретили данные о демографии, зарплатах госслужащих и тратах граждан на ЖКХ 1 296

В мире
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Запретная тема! В РФ засекретили данные о демографии, зарплатах госслужащих и тратах граждан на ЖКХ
ФОТО: Unsplash

Российские госструктуры решили скрывать данные касающиеся демографических показателей, а также потребления и расходов российских домохозяйств.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) убрала из открытого доступа данные, касающиеся демографических показателей, а также потребления и расходов российских домохозяйств, обратил внимание проект «Если быть точным», цитирует "Медуза".

По подсчетам исследователей, в общей сложности из десяти статистических сборников, опубликованных в ЕМИСС в конце 2025 года, сократили или убрали 168 таблиц — более ста из них касаются демографии. С лета 2025-го в системе перестали обновляться 115 статических показателей.

Среди исчезнувших данных — результаты «Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств» (ОБДХ). Эти опросы позволяют оценивать, сколько зарабатывают и сколько тратят домохозяйства. На их основе высчитывают индекс потребительских цен и показатели бедности населения. Теперь из публикаций исчезли данные о расходах граждан на продукты и услуги ЖКХ, а также владении предметами длительного пользования, например, мобильными телефонами.

Кроме того, Росстат полностью закрыл данные о численности госслужащих (в том числе долях мужчин и женщин среди служащих), а также сведения о зарплатах работников социальной сферы и науки — врачей и медперсонала, учителей школ и воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и вузов, сотрудников учреждений культуры и ученых.

Также перестали обновляться данные о мерах социальной поддержки: количестве получателей помощи от государства и ее размерах. В число получателей помощи входят социально уязвимые группы (люди с инвалидностью, малоимущие семьи, сироты и беженцы), но еще те, кому полагаются надбавки и выплаты за заслуги, например, ветераны военных действий.

Еще из доступа убрали статистику по подростковой преступности и общем числе осужденных, отбывающих заключение в исправительных колониях.

Читайте нас также:
#демография #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
3
0
1
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    13-го февраля

    Каконечно,засекретили,если,как оказалось,в России давно уже не 140 млн населения ,а 89 млн. И как то мне кажется,и не только мне,что Горбачев начал,Эльцин Боря продолжил ,а Вова Шеломов(или его голограмма)закончит с Россией,если не вмешаются какие то факторы ,которые этого не допустят...👽😈 Или революция...Но это вряд ли..Все продумано.Армия выше полковников -все нерусские,а полковникам сложно создать систему ,чтобы убрать власть предателей. Они не командуют армиями..😭

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео