Воспитание ребенка — это командная работа, и роль папы в этом процессе неоценима. Но что делать, если отец кажется отстраненным или вовсе не принимает участие во взрослении своего чада? Психолог Виктория Лапковская дала советы, как сделать мужчину активным и вовлеченным участником воспитания ребенка.

«Я советую вести комплексную работу и ни в коем случае не просить. Если вы просите, то вам легко отказать — потому что дающий ничего не теряет. Если вы предлагаете варианты, то отказывающий вам упускает возможности», — комментирует эксперт.

Определите и согласуйте роли и ответственность

Это первое, с чего нужно начать. Еще раз — не просить помощи, а обсудить. «Обговорите, за какие конкретные аспекты воспитания муж готов нести ответственность: физическое развитие, обучение каким-то навыкам, совместный досуг», — уточняет специалист.

Выведите мужчину на разговор

Начните управленческий поединок. Здесь важно понимать — не затевайте ссору! Ваша цель — структурированный диалог, чтобы достигнуть соглашения. «Например, вы можете начать: „Дорогой, у меня есть важный вопрос по воспитанию нашего ребенка, удели мне полчаса“. Дальше озвучьте тему разговора, например, ограничение экранного времени. Подготовьте свои аргументы и продумайте возможные интересы мужа в решении вопроса. Во время диалога активно слушайте его позицию. Используйте тасовку — предлагайте варианты с незначительным изменением условий, помните о сохранении цели диалога», — советует эксперт.

В конце разговора специалист советует зафиксировать договоренности — четко проговорите их вслух. При этом следите за тем, чтобы вас слушали, держите зрительный контакт, доброжелательный и располагающий тон голоса.

Предоставьте пространство для инициативы

Мужчина должен чувствовать самостоятельность и право на ошибку. Сделайте так, чтобы он сам проявил инициативу, и доверьте выполнение принятых на себя обязательств. Виктория: «Избегайте постоянного контроля и критики. Это даст мужчине возможность почувствовать себя компетентным и значимым родителем».

Разделите роли «отец» и «добытчик»

Важно, чтобы мужчина понимал, что он не ограничен только материальным обеспечением семьи, его ценят и ждут как отца. Говорите о важности его эмоционального присутствия в жизни ребенка, наставничества и передачи жизненного опыта.

Не выясняйте отношения при ребенке

Это тоже самое, что критиковать публично. «Помните — хвалим мы всегда публично, ругаем только один на один. Это правило применимо и к мужу, и к ребенку», — отмечает Виктория.

Применяйте концепцию «план на долгую жизнь»

Вместо сиюминутных просьб, обсуждайте с мужем совместное видение будущего вашего чада через 5, 10, 15, 20 лет. Мужчины — стратеги. Такое долгосрочное планирование мотивирует, они видят четкую цель и свою роль в ее достижении.

Признавайте его вклад и искренне хвалите

Это тоже очень значимо. Наш эксперт: «Инициатива и успехи, пусть даже небольшие, должны подкрепляться положительным стимулом — похвалой, вкусным ужином, приятным вечером. Это будет стимулировать дальнейшую вовлеченность в воспитание ребенка».

Главная идея заключается в том, чтобы перевести ваши отношения в плоскость партнерства и уважения. «Уважайте своего мужа, ваш муж — это ваш выбор, помните об этом и почаще проговаривайте, почему вы выбрали именно его. В чем его уникальность для вас и почему он нужен ребенку», — подчеркивает Виктория.