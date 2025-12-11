Частая смена постельного белья помогает снизить риски для здоровья и поддерживать гигиену сна. Аллерголог рассказал, почему особенно важно регулярно обновлять наволочки и как это влияет на самочувствие.

эксперт: Александр Назаренко, аллерголог

Рекомендации по частоте смены

По словам специалиста, наволочки требуют более частой замены, чем остальные элементы постели. Косметологи и дерматологи советуют обновлять их каждые два дня, а при возможности — даже ежедневно. Назаренко полностью согласен с этой практикой.

Для людей без хронических заболеваний постельное бельё можно менять раз в неделю. Однако для тех, кто страдает частыми заболеваниями, например, тонзиллитами или ангинами, лучше менять постель каждые два-три дня.

"Думаю, что здоровый человек может менять бельё раз в неделю, а при хронических болезнях — раз в два-три дня. Это зависит от состояния человека. В целом я согласен с рекомендациями дерматологов и косметологов, что именно так и нужно делать", — подчеркнул врач.

Частая смена постельного белья помогает поддерживать чистоту, предотвращать размножение бактерий и снижает риск аллергических реакций, делая сон более комфортным и безопасным.

источник: Novyny