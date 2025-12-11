Ананас – не только вкусный экзотический фрукт, но и настоящий союзник здоровья. Благодаря содержанию мелатонина, гормона, регулирующего сон, включение ананаса в рацион помогает быстрее засыпать и улучшает качество отдыха.

Как ананас влияет на сон

Диетолог Келси Куник отмечает, что исследования подтверждают влияние ананаса на уровень мелатонина. Так, в одном исследовании Journal of Agricultural and Food Chemistry участники, употреблявшие ананас, показали повышение мелатонина на 266%. Фрукт также повышает уровень серотонина и триптофана – веществ, которые способствуют глубокому и качественному сну.

Кроме того, магний в ананасе расслабляет мышцы и успокаивает нервную систему, что помогает быстрее засыпать и улучшает восстановление организма.

Польза ананаса для здоровья

Укрепление иммунитета: ананас богат витамином С и антиоксидантами, которые защищают организм от болезней и свободных радикалов.

ананас богат витамином С и антиоксидантами, которые защищают организм от болезней и свободных радикалов. Энергия и восстановление мышц: аминокислоты валин и лейцин помогают наращивать мышечную массу и восстанавливать силы после тренировок.

аминокислоты валин и лейцин помогают наращивать мышечную массу и восстанавливать силы после тренировок. Здоровье кишечника: клетчатка ананаса улучшает пищеварение, помогает при запорах, диарее и снижает уровень «плохого» холестерина.

клетчатка ананаса улучшает пищеварение, помогает при запорах, диарее и снижает уровень «плохого» холестерина. Крепкие кости и суставы: марганец и магний укрепляют костную ткань, а бромелайн и витамин С снижают воспаления, помогая при артрите и мышечных спазмах.

марганец и магний укрепляют костную ткань, а бромелайн и витамин С снижают воспаления, помогая при артрите и мышечных спазмах. Здоровая кожа: витамин С стимулирует выработку коллагена, защищает кожу от УФ-лучей и замедляет старение, делая кожу упругой и эластичной.

Регулярное употребление ананаса способствует бодрости, улучшает сон и поддерживает здоровье всего организма.

Источник: 1001sovet