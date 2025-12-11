Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ананас – фрукт, который помогает забыть о бессоннице и усталости 0 172

Люблю!
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ананас – фрукт, который помогает забыть о бессоннице и усталости

Ананас – не только вкусный экзотический фрукт, но и настоящий союзник здоровья. Благодаря содержанию мелатонина, гормона, регулирующего сон, включение ананаса в рацион помогает быстрее засыпать и улучшает качество отдыха.

Как ананас влияет на сон

Диетолог Келси Куник отмечает, что исследования подтверждают влияние ананаса на уровень мелатонина. Так, в одном исследовании Journal of Agricultural and Food Chemistry участники, употреблявшие ананас, показали повышение мелатонина на 266%. Фрукт также повышает уровень серотонина и триптофана – веществ, которые способствуют глубокому и качественному сну.

Кроме того, магний в ананасе расслабляет мышцы и успокаивает нервную систему, что помогает быстрее засыпать и улучшает восстановление организма.

Польза ананаса для здоровья

  • Укрепление иммунитета: ананас богат витамином С и антиоксидантами, которые защищают организм от болезней и свободных радикалов.
  • Энергия и восстановление мышц: аминокислоты валин и лейцин помогают наращивать мышечную массу и восстанавливать силы после тренировок.
  • Здоровье кишечника: клетчатка ананаса улучшает пищеварение, помогает при запорах, диарее и снижает уровень «плохого» холестерина.
  • Крепкие кости и суставы: марганец и магний укрепляют костную ткань, а бромелайн и витамин С снижают воспаления, помогая при артрите и мышечных спазмах.
  • Здоровая кожа: витамин С стимулирует выработку коллагена, защищает кожу от УФ-лучей и замедляет старение, делая кожу упругой и эластичной.

Регулярное употребление ананаса способствует бодрости, улучшает сон и поддерживает здоровье всего организма.

Источник: 1001sovet

Читайте нас также:
#иммунитет #сон #кожа #ананас #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: Shutterstock
Изображение к статье: Мужской подход: как вовлечь папу в воспитание ребенка
Изображение к статье: Почему важно чаще менять постельное бельё — мнение врача
Изображение к статье: Масло ши для сохранения молодости кожи: правила применения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных
Изображение к статье: Какие задачи важно выполнить каждому знаку Зодиака до завершения 2025 года
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт
Изображение к статье: «flydubai» запускает прямые рейсы из Риги в Дубай
Бизнес
1
Изображение к статье: Гравийные дороги «поплывут» и заледенеют: водителей предупреждают о тяжёлых днях
Наша Латвия
Изображение к статье: Выдворить нельзя оставить: нелояльных Латвии хотят сделать «посылкой без адресата» Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных
Изображение к статье: Какие задачи важно выполнить каждому знаку Зодиака до завершения 2025 года
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео