Германия и другие государства Евросоюза пришли к соглашению принять большнством голосов решение о создании правовой основы для использования российского государственного имущества в интересах Украины. На первом этапе планируется принять решение о бессрочном запрете на возврат замороженных в ЕС средств России , сообщила председательствующая в Евросоюзе Дания в четверг, 11 декабря.

Речь идет прежде всего о том, чтобы исключить возможность того, что какая-либо из стран ЕС, например, Венгрия , могла с помощью вето по санкционным решениям ЕС добиться разблокировки российских активов. В настоящее время средства Центрального банка России заморожены санкциями Евросоюза, которые должны единогласно продлеваться каждые шесть месяцев.

Условие для возврата средств

Эта конструкция считается препятствием для плана выделять Украине долгосрочные кредиты за счет доходов от российских активов и разрешать возврат этих средств России лишь в том случае, если она после окончания агрессии против Украины выплатит этой стране репарации. Чтобы заморозить российские активы бессрочно, Германия и другие страны ЕС опираются на статью 122 Договора о функционировании Евросоюза. Она предусматривает принятие мер квалифицированным большинством в случае возникновения серьезных экономических трудностей.

В проекте юридического акта ЕС указывается, что война России против Украины продолжает создавать серьезные экономические вызовы, и передача средств России должна быть предотвращена с максимальной срочностью, чтобы ограничить ущерб для экономики Евросоюза. Этот документ планируется принять до саммита ЕС, который состоится на следующей неделе.

Позиция Бельгии

К этому времени канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) и другие сторонники инициативы рассчитывают убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера присоединиться к плану по использованию активов для кредитов Украине. Без поддержки Бельгии реализация считается крайне затруднительной, поскольку подавляющая часть российских средств, которые предполагается использовать, управляется бельгийской компанией Euroclear. Речь идет примерно о 185 млрд из 210 млрд евро, размещенных в ЕС.

Правительство Бельгии пока блокирует план, указывая на юридические и финансовые риски. В числе прочего оно опасается, что Россия может принять ответные меры и осуществить экспроприацию европейских частных лиц и компаний. Премьер-министр де Вевер ранее выдвинул три условия, при выполнении которых Бельгия будет готова поддержать инициативу несмотря на возможные риски. Он потребовал гарантировать общую ответственность всех стран ЕС за возможные риски и обеспечить наличие достаточных финансовых гарантий с первого дня реализации плана для выполнения потенциальных обязательств.

Кроме того, он настаивает на всеобъемлющей защите ликвидности и рисков для всех граждан и компаний, затронутых планом, а также на участии всех государств Евросоюза, на территории которых заморожены активы Центробанка России. По данным Еврокомиссии, помимо Германии они находятся во Франции, Швеции и на Кипре.