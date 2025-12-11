Согласно выданному Генеральной прокуратурой Литвы европейскому ордеру, во Франции задержан бывший совладелец материнского банка ликвидируемого "Latvijas krājbanka" - ликвидированного литовского банка "Snoras" - Владимир Антонов, приговоренный в Литве к 10,5 годам лишения свободы за присвоение средств банка в крупном размере, сообщила в четверг Генпрокуратура Литвы.

В настоящее время начаты юридические процедуры с целью экстрадиции Антонова в Литву, сообщила журналистам генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене.

Генпрокурор добавила, что в ее распоряжении нет информации о том, где сейчас скрывается бывший гендиректор "Snoras" Раймонд Баранаускас, который также приговорен в Литве к 10,5 годам лишения свободы.

Антонов был задержан во французском регионе Бретань. Генпрокуратура Литвы выдала европейский ордер на его задержание 9 декабря.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Вильнюсский окружной суд заочно приговорил Антонова и Баранаускаса к 10,5 годам лишения свободы за присвоение средств банка в крупном размере.

Адвокаты Антонова и Баранаускаса обжаловали приговор. Ожидается, что обжалование в следующем году рассмотрит апелляционный суд Литвы.

Уголовное дело Генпрокуратура передала в суд в 2019 году после семи лет досудебного расследования.

Антонов и Баранаускас были приговорены к лишению свободы за восемь умышленных преступлений. Антонов также был признан главным организатором преступлений.

Гражданин России Антонов и гражданин Литвы Баранаускас были осуждены заочно - это допускается принятыми в 2017 году поправками к уголовно-процессуальному кодексу Литвы, расширяющими возможность осуждения лиц в их отсутствие за преступления, причинившие существенный вред.

Суд установил, что Антонов и Баранаускас присвоили имущество на сумму 509,18 млн евро, причинили ущерб банку "Snoras" и его кредиторам на сумму 466,67 млн евро и растратили еще 14,5 млн евро.

В 2015 году британские суды приняли решение об экстрадиции проживавших в то время в Лондоне Антонова и Баранаускаса в Литву, но последний покинул страну и уехал в Россию, где получил убежище.

В марте 2018 года литовские прокуроры, готовясь к заочному судебному разбирательству, уведомили Генеральную прокуратуру России о выдвинутых против Антонова и Баранаускаса обвинениях, но Россия отказалась их выдать.

Правительство Литвы национализировало "Snoras" и приостановило работу банка в ноябре 2011 года. Позже было возбуждено дело о банкротстве банка. В "Latvijas krājbanka" вскоре была констатирована недостача в размере 100 млн латов (140 млн евро), и в декабре 2011 года Рижский окружной суд объявил банк неплатежеспособным.