Латвия обязуется усилить борьбу с экологическими преступлениями

Политика
Дата публикации: 11.12.2025
LETA
Изображение к статье: Латвия обязуется усилить борьбу с экологическими преступлениями

В среду министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере подписала Конвенцию Совета Европы (СЕ) об уголовно-правовой охране окружающей среды, подтверждая стремление Латвии усилить борьбу с преступлениями против окружающей среды и способствовать общеевропейскому подходу к расследованию и преследованию преступлений против окружающей среды.

Конвенция представляет собой всеобъемлющий документ ЕП, направленный на криминализацию ущерба окружающей среде и согласованный европейский подход к преследованию серьезных экологических преступлений. Она требует от стран криминализации наиболее серьезных экологических преступлений, обеспечивая эффективное наказание как для физических, так и для юридических лиц. Это касается серьезного загрязнения, несанкционированной транспортировки и утилизации отходов, нанесения ущерба охраняемым территориям, нарушения условий охраны растений и животных и других видов вреда.

Конвенция также укрепляет трансграничное сотрудничество и правовую помощь. Единые европейские стандарты позволят странам быстрее обмениваться информацией, эффективнее координировать расследования и более эффективно предотвращать распространение подобных преступлений, особенно в тех областях, где в прошлом существовали различия в правовой базе.

Подписывая Конвенцию, министр юстиции подчеркнул, что Латвия уже многого достигла в области охраны окружающей среды, но природное загрязнение имеет трансграничное влияние, поэтому глобальные вызовы требуют общих стандартов и совместных действий.

#Латвия #экология
  свп
    сила в правде
    12-го декабря

    Пол Латвии вырублено! Я много катаюсь по глубинкам, и лесным дорогам. Люблю собирать грибы. И то, что я вижу - это экологическая катастрофа! Никогда при советах не было таких беспощадных вырубок по всей стране, как при нынешнем правлении! И всё, что они говорят - ложь! Ужасная ложь! Возьмите и покатайтесь по Латвии! около главных шоссе - оставляют, чтоб не казалось хуторянам. Как только углубишься в лес - полный писец. И жителям при этом запрещают упавшие деревья собирать, и штрафуют. Какой цинизм и мракобесие!!!!

    2
    1

