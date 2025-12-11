В среду министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере подписала Конвенцию Совета Европы (СЕ) об уголовно-правовой охране окружающей среды, подтверждая стремление Латвии усилить борьбу с преступлениями против окружающей среды и способствовать общеевропейскому подходу к расследованию и преследованию преступлений против окружающей среды.

Конвенция представляет собой всеобъемлющий документ ЕП, направленный на криминализацию ущерба окружающей среде и согласованный европейский подход к преследованию серьезных экологических преступлений. Она требует от стран криминализации наиболее серьезных экологических преступлений, обеспечивая эффективное наказание как для физических, так и для юридических лиц. Это касается серьезного загрязнения, несанкционированной транспортировки и утилизации отходов, нанесения ущерба охраняемым территориям, нарушения условий охраны растений и животных и других видов вреда.

Конвенция также укрепляет трансграничное сотрудничество и правовую помощь. Единые европейские стандарты позволят странам быстрее обмениваться информацией, эффективнее координировать расследования и более эффективно предотвращать распространение подобных преступлений, особенно в тех областях, где в прошлом существовали различия в правовой базе.

Подписывая Конвенцию, министр юстиции подчеркнул, что Латвия уже многого достигла в области охраны окружающей среды, но природное загрязнение имеет трансграничное влияние, поэтому глобальные вызовы требуют общих стандартов и совместных действий.