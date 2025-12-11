Парламентарии в четверг решили передать инициативу граждан о высылке нелояльных государству лиц на дальнейшее рассмотрение комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Подписанная гражданами инициатива требует срочной разработки нового закона или внесения изменений в действующее законодательство, чтобы обеспечить высылку нелояльных к латвийскому государству лиц и лишение их латвийского гражданства.

Цель - создание безопасной среды, предотвращение угроз и укрепление национальной безопасности. Авторы инициативы подчеркивают, что это повысит уверенность латышей в себе и подтвердит неделимость государства с точки зрения национальных ценностей, территории, законов и языка.