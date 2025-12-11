Baltijas balss logotype
Инициатива, призывающая высылать нелояльных из Латвии, передана комиссии 0 319

Политика
Дата публикации: 11.12.2025
LETA
Изображение к статье: Инициатива, призывающая высылать нелояльных из Латвии, передана комиссии
ФОТО: Unsplash.com

Парламентарии в четверг решили передать инициативу граждан о высылке нелояльных государству лиц на дальнейшее рассмотрение комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Подписанная гражданами инициатива требует срочной разработки нового закона или внесения изменений в действующее законодательство, чтобы обеспечить высылку нелояльных к латвийскому государству лиц и лишение их латвийского гражданства.

Цель - создание безопасной среды, предотвращение угроз и укрепление национальной безопасности. Авторы инициативы подчеркивают, что это повысит уверенность латышей в себе и подтвердит неделимость государства с точки зрения национальных ценностей, территории, законов и языка.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
