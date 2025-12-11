Baltijas balss logotype
«Прошел год, но ничего не выполнено!» 1 1809

Политика
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Прошел год, но ничего не выполнено!»
ФОТО: LETA

Оппозиционные депутаты пытались получить информацию о дальнейшей судьбе проекта века Rail Baltica. Но тщетно...

Прошел ровно год с того момента, как свою работу завершила парламентская следственная комиссия по расследованию причин провала в реализации Rail Baltica. По итогам своей работы комиссия вышла с целым рядом инициатив, однако сейчас сеймовская оппозиция констатировала, что за год так ничего и не сделано. Был подан запрос как премьеру, так и министру сообщений. Сегодня на пленарном заседании запрос депутатов Объединенного списка был отклонен, хотя депутаты предъявили главе правительства весьма обоснованные претензии. Судите сами.

"Мы хотели знать: первое — как пойдет трасса, второе — 1 июля было поручение от г-жи Силини представить правительству доклад о максимальном допустимом финансовом потолке реализации проекта и привлечении частных инвестиций, и как будет выглядеть это финансирование - 85 и 15 процентов. 1 июля давно прошло, а доклада так и нет. И 1 ноября надо было представить технический анализ о привлечении этих инвестиций и решение по остановкам - Упеслеяс, Рижский Центральный вокзал и Мисс... международный аэропорты «Рига»... Этого документа тоже нет. Мы также на следственной комиссии констатировали, что договор для трех стран... через три страны устарел. В нем содержится совершенно юридически не соответствующая информация. Этот межгосударственный договор необходимо изменить. Содержание в нем полностью не соответствует тому, что строят сейчас. Необходимо внести эти изменения. Никакого действия не было и в этом плане.

Просто, конкретные вопросы, на которые не может ответить министр сообщения, на которые должен ответить премьер. Точно так же, как это делают премьеры Литвы и Эстонии, переняли проект Rail Baltica в свое ведение.

У нас до сих пор ничего нет. Год! Прошел год, и ни один из пунктов не выполнен, не пытались даже выполнить. Единственное, что мы получили в Сейме через год — это закон «Rail Baltica». По крайней мере, что-то пришло, но закон настолько слабый, там ничего нет... то, что мы на самом деле просили."

#инвестиции #финансы #депутаты #парламент #инфраструктура #правительство #Rail Baltica #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
(1)
  • A
    Aleks
    11-го декабря

    Если бы в Сейме отрубали руки за воровство,то вместо кнопок там были бы педали...😀😂

Видео