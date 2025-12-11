Baltijas balss logotype
Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!

Политика
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
ФОТО: Unsplash

Борьба с излишней бюрократией в строительной сфере продолжается.

Чтобы уменьшить административную нагрузку и упростить требования к физическим лицам для начала строительства, Сейм в четверг, 11 декабря, концептуально поддержал признанные срочными поправки к Закону о строительстве.

Как сообщает пресс-служба Сейма, предлагаемые изменения предусматривают возможность для физических лиц в определенных случаях возводить здания без участия строительного коммерсанта. Такое право предусмотрено также для крестьян и рыболовов, если строительство осуществляется собственными силами.

Также планируется, что привлечение строительного коммерсанта не будет обязательным и для строительства на военных объектах.

Законопроект также предусматривает, что частным лицам, которые строят для своих нужд и сами организуют строительные работы, начиная строительство, больше не придется указывать источник финансирования.

Сейчас обязанность указать объем средств, необходимых для финансирования строительства, устанавливается правилами Кабинета министров. Авторы поправок — группа депутатов — отметили в аннотации, что такое требование несоразмерно частным лицам, так как процесс строительства может занять несколько лет и источники финансирования за это время могут измениться. Кроме того, нет оснований полагать, что финансирование этих лиц незаконно.

Поправками предусмотрено поручить Кабинету министров также установить в специальных строительных правилах дополнительные случаи, когда строить можно будет собственными силами — без участия строительного коммерсанта.

Чтобы поправки к Закону о строительстве вступили в силу, Сейм должен поддержать их еще в окончательном чтении.

#строительство #депутаты #законы #финансирование #бюрократия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    11-го декабря

    Депутат Сейма Шлоссбергс возвел с семьёй домик за 5 млн евро,поэтому 5 млн евро признаны честно заработанными в поте лица за один срок работы .😀😀😀

    9
    1

