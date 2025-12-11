Baltijas balss logotype
Ринкевич: участие Польши в саммите G20 укрепит голос Балтийского региона 1 189

Политика
Дата публикации: 11.12.2025
LETA
Изображение к статье: Ринкевич: участие Польши в саммите G20 укрепит голос Балтийского региона

Участие Польши в саммите стран G20 следующего года укрепит голос Балтийского региона, подчеркнул в четверг президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече в Рижском замке с президентом Польши Каролем Навроцким.

На пресс-конференции президент Латвии заявил, что двусторонние отношения между Польшей и Латвией являются выдающимися, а сотрудничество в политике, культуре, экономике, энергетике, транспорте и вопросах безопасности находится на высоком уровне.

Ринкевич поблагодарил Польшу и польских военных, служащих на Адажской базе в составе многонациональной бригады НАТО, за долгую и значимую работу по укреплению безопасности Латвии. Президент Латвии отметил, что на встрече стороны также обсудили дальнейшее развитие экономического сотрудничества, включая инициативу "Трех морей", с особым акцентом на энергетике, транспорте и технологиях.

Он выразил удовлетворение тем, что Польша приглашена принять участие во встрече G20. По словам президента Латвии, это будет первый случай, когда страна региона Балтийского моря представлена в этом формате. Стороны договорились, что Польша будет отстаивать свою позицию, одновременно затрагивая важные для Латвии вопросы, включая сотрудничество в рамках инициативы "Трех морей" и диалог со странами G20, в том числе с США.

Ринкевич поблагодарил Польшу за поддержку в процессе отсоединения Балтийских стран от электросетей России и Беларуси и их синхронизации с европейскими сетями, завершенном в феврале этого года. Он отметил, что на встрече обсуждались вопросы обороны и безопасности, включая укрепление восточного фланга и сотрудничество с США и европейскими партнерами.

Президент Латвии подчеркнул, что такие форматы, как миссии НАТО "Балтийский страж" и "Восточный страж", укрепляют безопасность в морском и воздушном пространстве. Он также напомнил, что страны Балтии и Польша выделяют на оборону 5% внутреннего валового продукта, что, по его мнению, позволяет им служить мостом в укреплении трансатлантических отношений.

Первые лица двух стран также обсудили гибридные атаки на границах с Беларусью и работу Европейского союза в сфере миграции. Кроме того, они коснулись поддержки Украины в военной и экономической сферах, а также отметили международные усилия по достижению долгосрочного мира. При этом Ринкевич подчеркнул, что российская сторона в настоящее время не демонстрирует готовности к какому-либо виду урегулирования.

В ходе беседы внимание было уделено проживающей в Латвии польской общине, обсуждались программы в сфере образования и общественных СМИ. Ринкевич подтвердил, что поляки, проживающие в стране, являются неотъемлемой частью латвийского общества, и поблагодарил Польшу за поддержку школ и детских садов в Риге, Даугавпилсе и Резекне.

#НАТО #образование #Польша #Латвия #миграция #энергетика #безопасность #g20 #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    11-го декабря

    Ринкевич готов поддерживать всех,но только не второе большинство в стране,которое вносит не меньший вклад в долбанный бюджет,который никак не могли распилить члены Коалиции ..👽😈 Правильно сказал Биркавс-на личностей в Латвии рассчитывать не надо.Их нет и не будет,а будут только такие экземпляры жополизы как Ринкевич и поляк это знает,но дипломатический этикет,знаете ли...👽

    7
    1

