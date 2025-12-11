Baltijas balss logotype
«Вывезите в Балтийское море и там будете держать?!»

Политика
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

В Сейме развернулись дебаты по поводу народной инициативы о выдворении из страны нелояльных жителей.

На одном из прошлых пленарных заседаний было решено отложить на неделю рассмотрение народной инициативы о лишении гражданства Латвии и выдворении из страны нелояльных жителей. И вот сегодня на пленарном заседании депутатам было предложено поддержать решение комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям передать данную провокационную инициативу для дальнейшего рассмотрения комиссий по обороне и внутренним делам. По этому поводу и разгорелась дискуссия. Отдельные депутаты от оппозиции недоумевали: почему вообще этой странной инициативе нужно давать зеленый свет?

«Почему мы, как Сейм, должны поддерживать дальнейшее продвижение этой абсурдной инициативы?! Вы, коллеги, сами-то открыли документик, прочли? Там просто декларативный лозунг прописан — требуем законодательных поправок, чтобы установить выдворение нелояльных латвийскому государству лиц из Латвии и лишение гражданства Латвийской Республики. Что вы собираетесь менять напрямую? Отнимете гражданство? Кто-то решит, что человек нелоялен, лишите его единственного латвийского гражданства. Куда вы его выдворите? На лодке завезете в Балтийское море и там будете держать? Так зачем же двигаться дальше? Потому что это звучит хорошо? Потому что 10 000 человек зашли на портал за три года, посмотрели. «Да, прочитаю. О, это хорошо звучит!» Мы же умеем читать, открывать документ, мы же умеем слышать, что говорят в комиссии ответственные органы, и я надеюсь, что мы умеем принимать решение, эта инициатива дальше продвигается или нет. Поэтому я считаю, что это абсурдная инициатива. И не надо нам заниматься такими абсурдными вещами.»

«Ну, вот проблема. Согласно Конституции, выдворять гражданина Латвии из своей страны нельзя. И точка! И гражданство нельзя лишать, если из-за этого человек становится лицом без гражданства. Это ограничивается не только нашими законами, но и международными конвенциями, к которым Латвия добровольно присоединилась. Коллеги, неужели мы действительно... Кто-нибудь из вас хочет объявить войну Конституции? Хотим ли мы выйти из международных конвенций, как Северная Корея? «

В поддержку дальнейшего рассмотрения инициативы высказался представитель правящей коалиции:» Уважаемые коллеги! Прежде всего нужно помнить, что каждая инициатива, получившая 10 тысяч подписей, поступает в комиссию по мандатам, этике и заявлениям. Это одно.

Другое дело. Вспомним, когда появилась эта инициатива! Эта инициатива возникла с началом войны Украины в мае 2022 года, когда у памятников, прославляющих советский тоталитарный режим, собрались нелояльные к Латвии... направленные, враждебные люди и не стесняясь в камерах выражали свои враждебные взгляды по отношению к Латвии, украинскому народу и так далее. Поэтому возникла такая инициатива. Я также лично считаю, что лица, ненавидящие Латвию, латышей, ненавидят нашу страну, они должны найти … способ покинуть нашу страну. И инициатива заслуживает рассмотрения в Сейме. И меня удивили эти предыдущие ораторы, что они так расстраиваются. Видимо, советский менталитет делает свое.»

Так или иначе, но продвижение этой инициативы, то есть передачу на комиссию, было поддержано фактически конституционным большинством — кнопку «за» нажали 67 депутатов.

#гражданство #Сейм #оппозиция #парламент #правящая коалиция #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
(2)
  • A
    Aleks
    11-го декабря

    А что тут непонятного? Не нравится образование,медицина,внутренняя и внешняя политика и ты уже нелоялен правительству,поэтому подлежишь.уничтожению. А методов различных очень много,не зря ж Силиня ездила в Ватикан опыта набираться в колыбели ,,Святой инквизиции,, Никого никуда не вышлют-сокращение коренного населения и так идёт с опережением графика ...Неужели незаметно?!

  • Е
    Ехидный
    11-го декабря

    в каких единицах измеряется лояльность ??? кок доказать эту самую лояльность ??? жрать только серый горох со шпеком ??? каждый раз проходя мимо российского посольства мочиться на него ??? раз в неделю отрезать ухо проживаюшим в стране россиянам ??? тема лояльности не раскрыта - требую конкретизировать !!!

