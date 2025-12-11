Провалом закончилась попытка Национального объединения провести через Сейм проект постановления парламента с поручением премьер-министру незамедлительно обеспечить начало процесса демонтажа железной дороги в направлении России.

"Нельзя обеспечить противнику готовую инфраструктуру, которую можно использовать в случае агрессии. Военный анализ Украины ясно показывает, что железная дорога была хребтом российской военной инфраструктуры, и мы не должны допустить подобной угрозы в Латвии. Мы должны принять все необходимые меры противомобильности, а это означает и демонтаж железнодорожных линий у границы с Россией и Белоруссией, как это рекомендуют НВС и иностранные военные эксперты", - подчеркивает Нацобъединение.

В Латвии до сих пор используют железнодорожную сеть колеи 1520 мм российского стандарта. В приграничье с территории Латвии в Россию ведут два железнодорожных коридора: Резекне-Зилупе-государственная граница и Резекне-Карсава-государственная граница, а с Белоруссией — Даугавпилс-Индра-государственная граница.

В NA отметили, что "существующая инфраструктура создает прямой военный риск, так как в случае вторжения она может быть использована для перемещения военной техники и подразделений агрессора. Опыт Украины доказывает, что российские железнодорожные войска способны очень быстро восстановить поврежденную инфраструктуру и создать коридоры военной логистики."

"Как НВС, так и иностранные военные эксперты, в том числе американские аналитики, подчеркивают, что присутствие железнодорожных линий у границы существенно затрудняет реализацию мер по противодействию мобильности и признается прямой угрозой безопасности Латвии. Эксперты рекомендуют демонтировать не только рельсы, но и насыпи, протоки и другую инфраструктуру, чтобы полностью лишить противника возможности быстро восстанавливать способности к передвижению", - говорится в пояснении Нацобъединения.

Однако большинство депутатов Сейма восприняло данную инициативу без энтузиазма - парламентарии не только отказались включать этот документ в повестку дня сегодняшнего и следующего (через неделю) пленарного заседания, но и даже передавать ее в профильную комиссию. Таким образом, документ полностью отклонен.