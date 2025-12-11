Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Сейме отбили попытку Нацобъединения демонтировать рельсы в направлении России 1 863

Политика
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Сейме отбили попытку Нацобъединения демонтировать рельсы в направлении России

Депутаты даже отказались передавать данную инициативу в комиссию парламента.

Провалом закончилась попытка Национального объединения провести через Сейм проект постановления парламента с поручением премьер-министру незамедлительно обеспечить начало процесса демонтажа железной дороги в направлении России.

"Нельзя обеспечить противнику готовую инфраструктуру, которую можно использовать в случае агрессии. Военный анализ Украины ясно показывает, что железная дорога была хребтом российской военной инфраструктуры, и мы не должны допустить подобной угрозы в Латвии. Мы должны принять все необходимые меры противомобильности, а это означает и демонтаж железнодорожных линий у границы с Россией и Белоруссией, как это рекомендуют НВС и иностранные военные эксперты", - подчеркивает Нацобъединение.

В Латвии до сих пор используют железнодорожную сеть колеи 1520 мм российского стандарта. В приграничье с территории Латвии в Россию ведут два железнодорожных коридора: Резекне-Зилупе-государственная граница и Резекне-Карсава-государственная граница, а с Белоруссией — Даугавпилс-Индра-государственная граница.

В NA отметили, что "существующая инфраструктура создает прямой военный риск, так как в случае вторжения она может быть использована для перемещения военной техники и подразделений агрессора. Опыт Украины доказывает, что российские железнодорожные войска способны очень быстро восстановить поврежденную инфраструктуру и создать коридоры военной логистики."

"Как НВС, так и иностранные военные эксперты, в том числе американские аналитики, подчеркивают, что присутствие железнодорожных линий у границы существенно затрудняет реализацию мер по противодействию мобильности и признается прямой угрозой безопасности Латвии. Эксперты рекомендуют демонтировать не только рельсы, но и насыпи, протоки и другую инфраструктуру, чтобы полностью лишить противника возможности быстро восстанавливать способности к передвижению", - говорится в пояснении Нацобъединения.

Однако большинство депутатов Сейма восприняло данную инициативу без энтузиазма - парламентарии не только отказались включать этот документ в повестку дня сегодняшнего и следующего (через неделю) пленарного заседания, но и даже передавать ее в профильную комиссию. Таким образом, документ полностью отклонен.

Читайте нас также:
#Латвия #депутаты #безопасность #парламент #Россия #НВС #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
7
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    11-го декабря

    Как выжить Нацобьединению ,ведь ,,борьба,,с мигрантами как то стихла?Теперь у них на первом месте рельсы,даже язык уже отходит на второй план,ведь теперь главный национальный латышский язык -это даже не иврит,а хинди😀 Тяжело беднягам....😭

    18
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Инициатива, призывающая высылать нелояльных из Латвии, передана комиссии
Изображение к статье: Ринкевич: участие Польши в саммите G20 укрепит голос Балтийского региона
Изображение к статье: «Прошел год, но ничего не выполнено!»
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Курземский скландраусис вошел в пятерку наименее популярных блюд мира. Что на первом месте?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Полиция Венгрии рекомендует выдвинуть обвинение против мэра Будапешта за организацию прайда
В мире
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных
Изображение к статье: Какие задачи важно выполнить каждому знаку Зодиака до завершения 2025 года
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт
Изображение к статье: «flydubai» запускает прямые рейсы из Риги в Дубай
Бизнес
1
Изображение к статье: Курземский скландраусис вошел в пятерку наименее популярных блюд мира. Что на первом месте?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Полиция Венгрии рекомендует выдвинуть обвинение против мэра Будапешта за организацию прайда
В мире
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео