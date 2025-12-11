Baltijas balss logotype
Сейм отклонил поправки партии оппозиции о ревизии помощи Украине 1 546

Дата публикации: 11.12.2025
LETA
Изображение к статье: Сейм отклонил поправки партии оппозиции о ревизии помощи Украине
ФОТО: Valsts kanceleja

Рига, 11 декабря, ЛЕТА. Сейм в четверг отклонил подготовленные депутатами от оппозиции поправки к закону о Государственном контроле, которые призывали провести ревизию помощи Украине.

Цель поправок - обеспечить прозрачность государственной помощи, предоставляемой Украине с 2022 года.

Поправки предусматривают, что Государственный контроль до 31 марта 2026 года подготовит ревизионный отчет об использовании политической, военной, финансовой и гуманитарной помощи. Результаты ревизии должны быть представлены в Сейм до 15 апреля 2026 года.

В аннотации к законопроекту отмечается, что с начала войны Латвия предоставила Украине помощь на сумму 966 миллионов евро, включая военную помощь, помощь гражданскому населению в Латвии, гуманитарную помощь и поддержку украинского правительства, а также поддержку реформ и восстановления.

По мнению партии, необходимость принятия поправок усилилась в связи с общественным резонансом, вызванным информацией о коррупционным скандалом в Украине.

#Украина #Латвия #помощь #коррупция #политика
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    11-го декабря

    Конечно,отклонил.Если начнёшь копать,то на́ таких Цукерманисов и Шаферсовс выйдешь,что мама не горюй...Периодически их видишь и слышишь,рассуждающих о благе Латвии и народа.😈👽

    19
    1

