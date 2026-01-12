В связи с выходом на пенсию директора Государственного агентства социального страхования (ГАСС) Инесе Шмитини сегодня к работе в этой должности приступает Марис Крастиньш, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве благосостояния.

Трудовые отношения со Шмитиней уже официально прекращены.

Крастиньш до сих пор являлся исполнительным директором общества "Latvijas Digitālais akselerators". Он имеет степень магистра социальных наук, квалификацию юриста и степень бакалавра политологии.

Крастиньш обладает обширным опытом работы в госуправлении: почти три года он исполнял обязанности директора департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, около трех лет был руководителем бюро премьер-министра и более двух лет занимал должность директора Государственного агентства регионального развития, а также должности члена правления ГАО "Latvijas autoceļu uzturētājs" и исполнительного директора ГАО "Elektroniskie sakari".

Крастиньш был признан победителем конкурса на должность директора ГАСС, заявки на который подали 15 претендентов.