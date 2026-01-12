Baltijas balss logotype
Назван самый важный для здоровья зимой продукт 1 880

Lifenews
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Назван самый важный для здоровья зимой продукт
ФОТО: Unsplash

Диетолог: лосось улучшает работу иммунной системы.

Диетолог Сара Вивес заявила, что самым важным для здоровья продуктом зимой является лосось. Пользу этой рыбы в холодное время года она объяснила в разговоре с изданием Max.

Во-первых, лосось содержит много омега-3 жирных кислот, которые улучшают работу иммунной системы и снижают уровень воспаления в организме, пояснила Вивес. Во-вторых, эта рыба богата витамином В12, дефицит которого может провоцировать усталость и ощущение нехватки энергии, добавила она.

Кроме того, лосось является источником витамина D, заявила специалистка. В холодное время года из-за отсутствия солнечного света снижается способность организма синтезировать его естественным путем, поэтому именно питание должно быть на первом плане. Другим полезным свойством этого продукта Вивес назвала то, что он помогает лучше контролировать аппетит, так как содержит много полноценного белка.

#зима #питание #лосось #энергия #диетолог #витамин д #здоровье
Оставить комментарий

(1)
  • АП
    Алексей Попович
    12-го января

    Реклама лосося? Наверное в ближайшее время в супермаркетах появится лосось Со скидкой.

    11
    2

