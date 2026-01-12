Посетителям одного из старейших в Европе – в этом году ему исполнится 114 лет – зоологического сада, в последнее время вызывает чувства разочарования и тоски. Особенно в сравнении с аналогичными заведениями Запада, а также теми впечатлениями, которые мы выносили из питомника в Межапарке относительно недавно, в начале XXI века.

Отвезите меня в «Гималаи»

Между тем, мы имеем дело с коммерческим предприятием – ООО – собственником коего является Рижское самоуправление. И исполнительный директор Риги Янис Ланге издал документ № RD-25-236-dv – об осуществлении концепции долгосрочного развития «Гималаи», в течение ближайших 10 лет.

Со ссылкой на решение Рижской Думы от 30.03.2022, в коем еще под руководством мэра Мартиньша Стакиса был поддержан Masterplan 2035, и была создана «группа проектного управления для разработки плана действий реализации концепции и разработки других необходимых документов, привлечения внешнего финансирования», чиновник называл, какие суммы требовались для развития зоосада. Предполагалось создать дивный, новый, мир:

1 этап «Гималаи/Сувенирный магазин» – 1 930 000 евро;

2 этап «Африка» – 11 364 000 евро;

3 этап «Австралия/Стоянка/Второй вход» – 3 570 990 евро;

4 этап «Беспозвоночные» – 3 237 300 евро;

5 этап «Евразия/Ресторан» – 8 137 760 евро;

6 этап «Южная Америка/Озерный павильон» – 4 102 600 евро;

7 этап «Юго-Восточная Азия/Всемирная ферма» – 9 939 665 евро.

В целом, общие затраты должны были составить 42,3 миллиона евро, а с учетом внешнего финансирования – 54 005 029 евро, из коих руководство проектом должно было составить 3 034 051 евро и выплаты процентов по кредитам – 8 688 163 евро.

Все это предполагало, в соответствии с программой развития Риги до 2027 года, «обеспечить оздоровление отрасли туризма и уменьшить сезонность…» Планировалось повысить добавленную стоимость услуг в сфере гостеприимства столицы.

Между тем, часики проекта уже тикают, и сроком введения 1-го этапа, т.е. «Гималаев», является уже вполне обозримое 31 декабря 2026 года. Успеть нужно за год, в связи с чем «актуализирована индикативная сумма Проекта на 7 500 000 евро».

Жирафы должны приносить прибыль

«Приоритетом Общества в указанный период является достижение сбалансированности бюджета», – так в письме Я.Ланге описываются задачи муниципального ООО. Это в контексте того, насколько тоскливо выглядит Рижский зоопарк – причем в любое время года – ведь по идее, первоочередной целью подобного заведения должно было бы стать благосостояние его разнообразных животных обитателей, удобства для посетителей, ну и научно-образовательный профиль.

Тем не менее, в среднесрочной стратегии Зоо до 2026 года, главным образом упор делается на то, чтобы «обеспечить ежегодный… позитивный показатель прибыли». На фоне этого необходимо «улучшение эффективности, обеспечивая экономию затрат, человеческих ресурсов». Конечно, указывается и на «эффект общественного блага» – образование, биологическое разнообразие, туризм.

«К тому же осуществление Проекта стратегически важно для Общества и государственных интересов Латвии… соответственно стандартам Европейской ассоциации зоосадов и аквариумов, Международного союза защиты природы и природных ресурсов, и защиты биотопов Европейского Союза».

Зоо, кроме всего, является народнохозяйственным фактором – «привлекает проекты международного сотрудничества и образует измеримый вклад в экономики Риги и Латвии… позиционируя Ригу и государство как долговременное, основанное на науке и ориентированное на инновации общество».

Люди дотируют животных

«К сожалению, планируемый в 2025 году нетто-оборот не достигнут», – в каждом финансовом документе необходимо читать то, что написано маленькими буковками внизу страницы. В бумаге Я.Ланге, которая напрямую касается денежных интересов рижан, можно узнать, в частности, что прогноз на прошедший год – 6 228 312 евро, коим предполагалось обеспечить позитивную рентабельность нетто-прибыли, достигнут не был. На конец 2025 года удавалось получить лишь 5 516 222 евро. Причем размер дотаций самоуправления Риги, рассчитанный до 30,3% от общих финансов Зоо, повышался до 32,6%.

Что же касается проектных инвестиций, по вышеперечисленным программам, то здесь получился полный провал – вместо 951 019 евро, только 254 866 евро.

Ко всему прочему, зоологическое ООО указывает, что затраты на проектирование, строительные работы, оборудование, авторский и строительный надзор и резервы, в период с 2022 года, выросли «более чем в четыре раза». «Предварительное исследование без готового решения проектирования (1,93 миллиона евро) не включало актуальную экспозицию и число особей, а также вызванный войной рост материалов/энергии, а также инфляции и зарплат, удорожания банковского финансирования и дополнительных технологических решений, а также полной корзины выплат end-to-end».

«Общие затраты реализации Концепции могут увеличиться даже до 125 млн. евро, что в 2,9 раза больше, чем изначально планировалось, – отмечается в документе. – Существенно, что привлечение заемных средств затраты увеличит еще больше».

Посетителей станет на четверть больше

Такой позитивный эффект от перестройки Зоо планирует город, из расчета 360-420 тысяч посетителей в год, когда цена билета в среднем будет 13-15 евро. Это, между прочим, ненамного меньше, чем в Венском зоопарке, управляемом частным фондом, и имеющим несоизмеримо большую экспозицию и комфорт публики.

В настоящий же момент пресловутые бизнес-показатели, которые якобы должны являться путеводной звездой для местного Зоо, увы, хромают. При некотором увеличении дотации самоуправления, примерно на 60 000 евро с 2021 по 2025 годы, и чуть снизившейся государственной дотации (с 539 317 евро до 538 483 евро), в истекшем году образовался убыток в 93 718 евро. Причем, что характерно, при наличии внешних кризисных факторов в 2023 году, тогда была прибыль в 106 298 евро.

На этом фоне, зоологическое ООО в сообщении n 01-06-n/59 известило о кредитном проекте на сумму в 5 900 000 евро, который предполагается подписать с принадлежащим американцам Citadele banka, с выплатой процентов в течение 20 лет.

Царь зверей

Руководителем Зоо в настоящее время является Янис Рудзитис. Его предыдущие места работы – эксперт, старший таможенный эксперт Службы государственных доходов; директор Латвийского фонда защиты природы; административный директор Государственного агентства цифрового развития. Зарплата председателя правления в 2024 году составила 55 575,72 евро.