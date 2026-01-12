Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рига погружается в долги: у столицы меняются приоритеты – социалка вместо экономики 2 3620

Политика
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рига погружается в долги: у столицы меняются приоритеты – социалка вместо экономики
ФОТО: dreamstime

На следующей неделе, 21 января Рижская Дума начнет рассмотрение главного финансового документа 2026 года – городского бюджета.

Уже сейчас можно предсказать, что слушания вызовут вал критики оппозиции. Хотя в расходном плане столица – крупнейший генератор ВВП Латвии – не несет столь значимых непроизводительных нагрузок, как государство в целом. Социалка и образование, разумеется, занимают значимую роль в тратах казны мэрии – но отсутствуют траты на оборону (за вычетом гражданской).

А каким же видит в ближайшем будущем руководство города его народнохозяйственную составляющую? Об этом – в актуализированной Программе долгосрочного развития Риги до 2030 года.

При анализе соотношения получаемых и тратимых денег, сразу бросается в глаза – в последние годы бюджет Риги перестал быть профицитным. Как бы ныне не критиковали предыдущих мэров, но в 2019 году доходы столицы составили 1011,7 млн евро, а расходы – 972,1 миллиона. Первый год, в котором бюджет был полностью сформирован под началом Мартиньша Стакиса – 2021 – показал 984,8 млн доходов и 960,2 миллиона расходов. Скромно, но все же прилично.

А вот 2024 год под началом Вилниса Кирсиса, уже олицетворяет жизнь в долг: при существенно выросших доходах, до 1399,9 миллиона, расходы составили 1433 млн евро.

Здесь объяснение можно найти на микроуровне – денег одалживают тому, кто их… зарабатывает. Если банковский клерк видит на вашей выписке стабильные поступления, то предполагает, что вы будете способны выплачивать ипотечный кредит под разумный процент. С другой стороны, он же не может быть информирован, что вы уже взяли пару займов у микрофинансовых организаций под последний айфон и курсы английского языка.

В качестве приоритетов резкого увеличения трат в нашей столице выступает сектор образования – с 2023 по 2024 г. бюджет на него вырос на 15%. Следующей непроизводительной сферой явилась социальная защита – 13%. Чуть менее, но тоже выросли, деньги, ассигнуемые на отдых, культуру и религию – 12%.

Все эти выплаты имеют весьма высокий репутационный потенциал и способствовали популярности кураторов этих денежных трансферов. Стоит ли после того удивляться, что мэром является ответственный за социалку Виестурс Клейнбергс, а вице-мэром организатор народного просвещения Эдвардс Ратниекс…

Да, еще одна небольшая в абсолютных цифрах статья – безопасность. На нее ушло 27,4 миллиона евро. Но, во-первых, это в 4 раза больше, чем на защиту окружающей среды. И во-вторых, на 21% больше, чем годом ранее, что подчеркивает озабоченность городских верхов созданием собственных силовых структур. Не доверяют государственным правоохранителям и своим жителям?

А вот направляемые Ригой в область реальной экономики средства уменьшились за тот же срок на 2%. В принципе, и на те 313,4 миллиона, что выделили столичным хозяйственникам, можно было бы отгрохать пару технопарков, на основе индустриальных заброшек – взять хотя бы улицы Букулту или Твайку. Все там есть – и солидные корпуса (пусть и с выбитыми стеклами), и железная дорога, и порт в шаговой доступности. Но мы же не Валмиера и даже не Даугавпилс…

Подоходное налогообложение является основным финансовым ресурсом самоуправлений. Здесь Рига со своими 1308 евро, инкассированных за 2024 год со среднего горожанина, выглядела скромно на фоне муниципалитетов окружающей метрополии: Марупский край – 1777 евро; Адажский край – 1519 евро; Ропажский край – 1443 евро. Для сравнения – город Юрмала всего 1215 евро.

Читайте нас также:
#образование #финансы #рижская дума #долги #бюджет #экономика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
10
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го января

    "социалка вместо экономики" - экономику уже угробили, теперь готовятся угробить социалку. Вернем Риге былое величие - превратим её в провинциальную деревню! Молодцы, либерал-большевики, ёпцыть...

    20
    3
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    12-го января

    Расходовать на социалку вместо охоты за коммерческой рентабельностью в погоне за прибылью это, имхо, нормально. Город для горожан, а не горожане для города. Так должно быть, имхо.

    9
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зверские деньги: Рижский зоосад может обойтись городу в 125 млн евро Эксклюзив!
Изображение к статье: «Самый большой дурачок — это житель, который брутально переплачивает за тепло» - депутат
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
Изображение к статье: Скандал на всю Эстонию: в уездном городке сняли флаг Украины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE
В мире
2
Изображение к статье: Мэтт Дэймон радикально похудел ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана
Lifenews
1
Изображение к статье: Способы и виды поощрения детей: что важно знать?
Дом и сад
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео