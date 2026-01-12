Уже сейчас можно предсказать, что слушания вызовут вал критики оппозиции. Хотя в расходном плане столица – крупнейший генератор ВВП Латвии – не несет столь значимых непроизводительных нагрузок, как государство в целом. Социалка и образование, разумеется, занимают значимую роль в тратах казны мэрии – но отсутствуют траты на оборону (за вычетом гражданской).

А каким же видит в ближайшем будущем руководство города его народнохозяйственную составляющую? Об этом – в актуализированной Программе долгосрочного развития Риги до 2030 года.

При анализе соотношения получаемых и тратимых денег, сразу бросается в глаза – в последние годы бюджет Риги перестал быть профицитным. Как бы ныне не критиковали предыдущих мэров, но в 2019 году доходы столицы составили 1011,7 млн евро, а расходы – 972,1 миллиона. Первый год, в котором бюджет был полностью сформирован под началом Мартиньша Стакиса – 2021 – показал 984,8 млн доходов и 960,2 миллиона расходов. Скромно, но все же прилично.

А вот 2024 год под началом Вилниса Кирсиса, уже олицетворяет жизнь в долг: при существенно выросших доходах, до 1399,9 миллиона, расходы составили 1433 млн евро.

Здесь объяснение можно найти на микроуровне – денег одалживают тому, кто их… зарабатывает. Если банковский клерк видит на вашей выписке стабильные поступления, то предполагает, что вы будете способны выплачивать ипотечный кредит под разумный процент. С другой стороны, он же не может быть информирован, что вы уже взяли пару займов у микрофинансовых организаций под последний айфон и курсы английского языка.

В качестве приоритетов резкого увеличения трат в нашей столице выступает сектор образования – с 2023 по 2024 г. бюджет на него вырос на 15%. Следующей непроизводительной сферой явилась социальная защита – 13%. Чуть менее, но тоже выросли, деньги, ассигнуемые на отдых, культуру и религию – 12%.

Все эти выплаты имеют весьма высокий репутационный потенциал и способствовали популярности кураторов этих денежных трансферов. Стоит ли после того удивляться, что мэром является ответственный за социалку Виестурс Клейнбергс, а вице-мэром организатор народного просвещения Эдвардс Ратниекс…

Да, еще одна небольшая в абсолютных цифрах статья – безопасность. На нее ушло 27,4 миллиона евро. Но, во-первых, это в 4 раза больше, чем на защиту окружающей среды. И во-вторых, на 21% больше, чем годом ранее, что подчеркивает озабоченность городских верхов созданием собственных силовых структур. Не доверяют государственным правоохранителям и своим жителям?

А вот направляемые Ригой в область реальной экономики средства уменьшились за тот же срок на 2%. В принципе, и на те 313,4 миллиона, что выделили столичным хозяйственникам, можно было бы отгрохать пару технопарков, на основе индустриальных заброшек – взять хотя бы улицы Букулту или Твайку. Все там есть – и солидные корпуса (пусть и с выбитыми стеклами), и железная дорога, и порт в шаговой доступности. Но мы же не Валмиера и даже не Даугавпилс…

Подоходное налогообложение является основным финансовым ресурсом самоуправлений. Здесь Рига со своими 1308 евро, инкассированных за 2024 год со среднего горожанина, выглядела скромно на фоне муниципалитетов окружающей метрополии: Марупский край – 1777 евро; Адажский край – 1519 евро; Ропажский край – 1443 евро. Для сравнения – город Юрмала всего 1215 евро.