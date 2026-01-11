Ситуацию с теплоснабжением должны урегулировать Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) и Министерство экономики, указал в парламентской следственной комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге бывший глава Совета по конкуренции (KP) Юрис Гайкис.

Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос председателя комиссии Андриса Кулбергса о том, кто должен взять на себя ответственность за решение проблемы подорожания теплоснабжения.

«Выиграли абсолютно все, например, «Latvenergo» — супервыигравший с суперприбылью, за ним следуют все независимые поставщики, которые купаются в деньгах, дурачок — «Rīgas siltums», который работает в минус, но практически обеспечивает этот режим всем коммерсантам, но самым большим дурачком в этой истории является житель, который брутально переплачивает за тариф на тепло, но не получает ничего взамен, получает медленно разрушающееся центральное теплоснабжение, потому что ничего не инвестируется, чтобы поддерживать его в существующем состоянии», сетует Андрис Кулбергс в эфире TV24.

Как уже сообщалось, в ноябре парламентарии создали парламентскую следственную комиссию для анализа причин удорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с этим рисков для энергетической безопасности.

Решение о создании комиссии предусматривает, что в течение шести месяцев она должна оценить ряд вопросов, в том числе эффективность закупок тепловой энергии, использование остаточного тепла, воздействие на окружающую среду, обоснованность государственной поддержки, качество управления, а также процедуры отбора членов правления и совета AS «Rīgas siltums» и AS «Latvenergo».

Комиссия должна будет выяснить, существуют ли систематические недостатки, которые способствуют удорожанию и угрожают энергетической безопасности в будущем, говорится в решении о создании парламентской следственной комиссии.

Этим летом были подвергнуты критике планы «Rīgas siltums» по повышению тарифов на тепловую энергию осенью.

Первоначально представленный регулятору тариф на тепловую энергию «Rīgas siltums» с компонентом непредвиденных расходов в размере 2,05 евро за мегаватт-час (МВтч) предусматривал повышение на 21,5% — до 90,15 евро за МВтч. Однако после пересмотра тарифов тариф на тепловую энергию «Rīgas siltums» с 1 октября этого года вырос на 11,9%, достигнув 83,01 евро за МВтч.