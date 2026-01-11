Baltijas balss logotype
«Самый большой дурачок — это житель, который брутально переплачивает за тепло» - депутат

Политика
Дата публикации: 11.01.2026
tv24
Изображение к статье: «Самый большой дурачок — это житель, который брутально переплачивает за тепло» - депутат

Ситуацию с теплоснабжением должны урегулировать Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) и Министерство экономики, указал в парламентской следственной комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге бывший глава Совета по конкуренции (KP) Юрис Гайкис.

Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос председателя комиссии Андриса Кулбергса о том, кто должен взять на себя ответственность за решение проблемы подорожания теплоснабжения.

«Выиграли абсолютно все, например, «Latvenergo» — супервыигравший с суперприбылью, за ним следуют все независимые поставщики, которые купаются в деньгах, дурачок — «Rīgas siltums», который работает в минус, но практически обеспечивает этот режим всем коммерсантам, но самым большим дурачком в этой истории является житель, который брутально переплачивает за тариф на тепло, но не получает ничего взамен, получает медленно разрушающееся центральное теплоснабжение, потому что ничего не инвестируется, чтобы поддерживать его в существующем состоянии», сетует Андрис Кулбергс в эфире TV24.

Как уже сообщалось, в ноябре парламентарии создали парламентскую следственную комиссию для анализа причин удорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с этим рисков для энергетической безопасности.

Решение о создании комиссии предусматривает, что в течение шести месяцев она должна оценить ряд вопросов, в том числе эффективность закупок тепловой энергии, использование остаточного тепла, воздействие на окружающую среду, обоснованность государственной поддержки, качество управления, а также процедуры отбора членов правления и совета AS «Rīgas siltums» и AS «Latvenergo».

Комиссия должна будет выяснить, существуют ли систематические недостатки, которые способствуют удорожанию и угрожают энергетической безопасности в будущем, говорится в решении о создании парламентской следственной комиссии.

Этим летом были подвергнуты критике планы «Rīgas siltums» по повышению тарифов на тепловую энергию осенью.

Первоначально представленный регулятору тариф на тепловую энергию «Rīgas siltums» с компонентом непредвиденных расходов в размере 2,05 евро за мегаватт-час (МВтч) предусматривал повышение на 21,5% — до 90,15 евро за МВтч. Однако после пересмотра тарифов тариф на тепловую энергию «Rīgas siltums» с 1 октября этого года вырос на 11,9%, достигнув 83,01 евро за МВтч.

#цены #инвестиции #Латвия #энергетика #парламент #тарифы #политика
Оставить комментарий

(5)
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    11-го января

    Поэтому их надо загнать в 20 летние кредиты на типа реновацию, от которой , кроме плесени,никакой экономии

    23
    4
  • A
    Aleks
    11-го января

    2-3 смертной казни ,пяток сроков по пожизненному и с десяток лет 10-15 и цена на отопление ,зуб даю,достигнет времен СССР.😎😀

    46
    4
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Aleks
    11-го января

    Не достигнет. Собственных дешёвых калорийных энергоресурсов нет. Ни угля, ни газа. На торфе и щепе дёшево и много не натопишь.

    17
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го января

    Самые большие дурачки - это те, кто за наших депутатов голосовали.

    69
    2
  • Ш
    Шурик
    11-го января

    Правильно - "воздействие на окружающую среду "... Мы ведь должны заботится что бы белые медведи на Северном полюсе не потели ... А то им потным много чесаться придётся ! Почему бы нам за избежание подобного не заплатить ?!

    63
    2
Читать все комментарии

