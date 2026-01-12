Столичное самоуправление планирует ремонт Каменного моста, затраты на который могут составить около 9 млн евро.

Ремонт моста предусмотрен проектом решения об актуализации плана действий и инвестиционного плана Риги на 2026-2027 годы, который рассмотрел комитет по городскому развитию Рижской думы.

Затраты на ремонт оцениваются в 8,7 млн евро, еще 400 000 евро необходимо для подготовки проектной документации. Ремонт моста запланирован в соответствии с экспертным заключением о необходимости таких работ.

Думская оппозиция выступила с критикой этого и ряда других проектов в инвестиционном плане, в основном на том основании, что они слишком дорогие, поэтому самоуправлению следовало бы выбрать другие приоритеты расходования средств. Одним из критикуемых оппозицией проектов стала реконструкция коллектора дождевой воды на одном из перекрестков, затраты на которую оцениваются в 1 млн евро. Это, по мнению оппозиции, дорого.

Депутатам объяснили, что проект включает в себя не только перестройку коллектора, но и реконструкцию дорожной инфраструктуры на соответствующих участках улиц.

Критике также подверглось создание лесопарков и развитие другой зеленой инфраструктуры в столице.

Как сообщалось, Рижское самоуправление планирует в ближайшее время начать ремонт Вантового моста. По данным системы электронных закупок, ремонт обойдется в 69,8 млн евро.