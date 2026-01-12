Родственники японских граждан, похищенных Северной Кореей, продолжают призывать к скорейшему возвращению всех жертв. Прошло почти 50 лет с момента первого подтвержденного японским правительством случая похищения, произошедшего в 1977 году. Родственники похищенных стареют, а некоторые члены семей умерли, так и не воссоединившись со своими близкими.

Ёкота Сакиэ, которой в этом году исполнится 90 лет, — мать Ёокота Мэгуми, похищенной в 13 лет. Сакиэ — единственный остающийся в живых родитель тех 12 признанных правительством похищенных, судьба которых до сих пор неизвестна. Аримото Акихиро, чья дочь Кэйко была похищена и до сих пор не вернулась, умер в феврале прошлого года в возрасте 96 лет.

Семьи похищенных внимательно следят за тем, проведет ли президент США Дональд Трамп еще один саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Во время своего первого срока Трамп поднимал вопрос о похищениях в ходе личных переговоров с Кимом в 2018 и 2019 годах.

Родственники жертв похищений также полны решимости продолжать оказывать давление на японское правительство с целью организации саммита с Северной Кореей. Внимание сосредоточено на том, какие конкретные меры предпримет правительство для возвращения всех похищенных на родину, пока еще живы представители поколения их родителей.

Ёкота Такуя, глава группы семей похищенных японцев, и младший брат Мэгуми, дал интервью NHK и выразил свои надежды на 2026 год.

Он призвал премьер-министра Такаити Санаэ как можно скорее организовать саммит с Ким Чен Ыном. Ёкота выразил надежду, что она будет использовать свои слова еще более эффективно. Он сказал, что хочет, чтобы Такаити вложила всю страсть в свои слова, требуя возвращения всех жертв, и послала четкий сигнал о том, что тогда обе страны смогут построить позитивное будущее.

Большинство похищенных не имели отношения к политике.

В КНДР похищенные были привлечены к подготовке разведывательных операций на территории Японии (в частности, к преподаванию японского языка и культуры для разведчиков). Похищения — один из немногих случаев нарушений прав человека в КНДР, официально признанный властями Северной Кореи: в 2002 году, в ходе визита премьер министра Японии Коидзуми в Северную Корею Ким Чен Ир признал факт 13 из 17 похищений (сказав, однако, что они были осуществлены без санкции высшего руководства Северной Кореи), после чего пятеро похищенных японцев вернулись на родину. Впоследствии из Кореи в Японию переехали также пятеро членов их семей (включая детей, родившихся в КНДР).

Судьба остальных похищенных остаётся неизвестной. Северная Корея утверждает, что они либо умерли в КНДР, либо просто отрицает свою причастность к исчезновению человека. В Японии многие подозревают, что по крайней мере некоторые из этих людей живы и не отпущены из-за государственных секретов, которыми они обладают. Проблема похищенных продолжает играть важную роль в японско-северокорейских отношениях.